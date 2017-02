Affaire Fillon : "Il a fait preuve d'humilité, j'en suis ravie" - Arlette Grosskost, députée du Haut-Rhin

Elle avait été l'une des premières à montrer son embarras, après les révélations sur le candidat Fillon, Arlette Grosskost est désormais rassurée par les propos tenus par l'ex-Premier ministre. La députée haut-rhinoise estime qu'il "a fait preuve d'humilité".

Mardi dernier dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la députée haut-rhinoise Arlette Grosskost avait été l'une des premières à s'interroger sur le cas François Fillon. "On est très mal", avait dit l'Alsacienne. "Faut-il à tout prix défendre notre candidat ?", s'était-elle interrogée.

Ce lundi, quelques heures après la conférence de presse de François Fillon, à son QG de campagne à Paris, le discours n'est plus le même.

J'en suis ravie, je voulais qu'il fasse preuve d'humilité et reconnaisse son erreur morale, c'est ce qu'il a fait" - Arlette Grosskost

"J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de plan B, et j'ai toujours cru en son programme. Maintenant on tourne la page et tout le monde fonce. Je ne dis pas que l'image n'a pas été écornée, mais c'est déjà bien de reconnaître une faute morale", ajoute Arlette Grosskost qui regrette toutefois : "il aurait peut-être dû le faire plus tôt".