Affaire Fillon : "il faudra sûrement trouver un plan B" d'après le sénateur ardéchois Jacques Genest

"Je serai candidat à cette présidentielle". François Fillon est obligé de réaffirmer sa détermination, ce mercredi après-midi, suite à l'affaire des emplois présumés fictifs de sa femme. Selon le Canard enchaîné, l'épouse de François Fillon, Pénélope, soupçonnée d'emplois fictifs, a touché au total plus de 900.000 euros brut comme collaboratrice de son mari et de son suppléant, ainsi qu'à la Revue des Deux Mondes.

Le mot d'ordre officiel : "tous unis derrière Fillon"

François Fillon demande aux élus de son camp de "tenir 15 jours". Il estime que d'ici là, on aura les résultats de l'enquête dans cette affaire. Officiellement, on ressert donc les rangs chez Les Républicains. "Tous les militants doivent être unis et solidaires derrière François Fillon" explique Vincent Bret, militant drômois, filloniste de la première heure. "Nous sommes affectés mais pas accablés ; la justice est saisie, laissons faire les choses" explique Vincent Bret.

"J'ai confiance en François Fillon"

Vincent Bret qui explique tout de même : "je reconnais que sur l'éthique et la morale, ces faits peuvent être gênants". Mais pour lui "un plan B serait catastrophique pour la droite".

Pour certains élus : "il faudra sûrement trouver un plan B"

Au sein même des Républicains, certains élus commencent à réfléchir à un plan B. "La situation est très compromise", assure Georges Fenech, député Les Républicains dans le Rhône. Les langues commencent à se délier et Jacques Genest, sénateur (LR) et maire de Coucouron en Ardèche explique : "il faudra sûrement une autre solution".

"Condamnation judiciaire ou pas, la situation est catastrophique"

D'après Jacques Genest, le meilleur plan B c'est Alain Juppé, qu'il avait soutenu pendant près d'un an lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite. _"Quand**_le bateau coule, si on reste dedans sans rien faire, on coule quand même"**. "Alain Juppé est de loin le meilleur candidat avec ce qui nous arrive aujourd'hui" explique Jacques Genest.

"Si cette affaire Fillon est vraie, je suis profondément choqué, c'est inadmissible"

Dans sa ville de Coucouron, Jacques Genest entend les propos de certains électeurs de droite complètement désabusés. "On ne peut pas demander aux gens de faire des sacrifices et de voir cette situation, on peut se douter où ils risquent d'aller voter*_, c'est à mon avis insoutenable*". _Il faut surtout essayer de réconcilier les Français avec la politique".