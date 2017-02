Affaire Fillon : l'hypothèse d'un plan B n'est plus taboue à droite

Deux députés Les Républicains ont ouvertement évoqué, ce mercredi, la perspective d'un changement de candidat pour la présidentielle. Il ne s'agit pas de poids-lourds, mais ce sont les premiers à rompre l'unité affichée derrière François Fillon.

"Je serai candidat". François Fillon, qui tente de poursuivre sa campagne, a réaffirmé ce mercredi sa volonté de défendre les couleurs des Républicains à la présidentielle. "Quand on choisit d'être candidat, on ne vient pas se plaindre de la violence des attaques, on les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique, et il y a une chose que je peux vous dire, c'est que je vais les affronter jusqu'au bout", a-t-il martelé lors d'un déplacement à Paris au Salon des entrepreneurs.

Fillon doit prendre une décision à la hauteur de la situation" - Georges Fenech

L'ex-Premier ministre, qui avait auparavant réclamé le soutien de son camp en demandant aux élus LR de "tenir 15 jours", commence à voir émerger des voix discordantes au sein même de sa famille politique. Après une réunion organisée à son QG de campagne parisien ce mercredi matin, le député sarkozyste Georges Fenech a rompu l'unité affichée en déclarant que le résultat de la primaire était désormais "caduc", et que le parti devait organiser un "conseil national extraordinaire". "Nous ne pouvons pas continuer avec un candidat en extrême difficulté", a-t-il asséné en appelant François Fillon à "prendre une décision à la hauteur de la situation". En d'autres termes, à se désister.

Dans la foulée, Philippe Gosselin a lancé un appel à Alain Juppé, lui demandant de "réfléchir" à la possibilité de remplacer François Fillon. Appel pas du tout "téléguidé" par le maire de Bordeaux mais partagé par "plusieurs députés", a-t-il assuré. Alain Juppé avait lui-même écarté cette hypothèse la semaine dernière.

Des réactions provoquées par l'urgence car le temps presse, à 80 jours du premier tour d'une présidentielle qui semblait imperdable pour la droite il y a quelques semaines encore. D'autant que rien, dans les statuts des Républicains et dans la charte de la primaire de la droite, n'est prévu si le candidat renonce à se présenter à la présidentielle.

► LIRE AUSSI - François Fillon dénonce "un coup d'État institutionnel" venu de la "gauche"

Nouvelles auditions ce mercredi

Parallèlement à ces déclarations, l'enquête sur d'éventuels emplois fictifs de l'épouse de François Fillon s'est poursuivie ce mercredi, avec notamment l'audition de son ancien suppléant à l'Assemblée nationale. Selon Le Canard Enchaîné, Marc Joulaud avait employé Penelope Fillon comme assistante parlementaire pendant que son mari était à Matignon. De son côté, Jeanne Robinson-Behre, elle aussi ancienne assistante parlementaire de Marc Joulaud, a indiqué qu'elle avait été auditionnée vendredi à Angers. Elle avait déclaré ne jamais avoir travaillé avec Penelope Fillon.

Dans son édition de ce mercredi, Le Canard Enchaîné a revu à la hausse le total des rémunérations perçues par son épouse Penelope (plus de 830.000 euros) et deux de ses enfants (84.000 euros) en qualité d'assistants parlementaires.