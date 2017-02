Affaire Fillon : l'inquiétude des militants dans la Vienne

François Fillon peut-il encore représenter la droite à l'élection présidentielle ? La question agite désormais son camp après de nouvelles révélations. Son épouse, Pénélope, aurait perçu plus de 800.000 euros au titre d'attachée parlementaire. Dans la Vienne, les militants s'inquiètent.

Il assure qu'il ira "jusqu'au bout". Des ténors de la droite signent même une tribune dans le quotidien "Le Figaro" pour dénoncer "une mise à mort". Mais au fur et à mesure, les ennuis s'accumulent pour François Fillon. "Le Canard Enchaîné" révèle en effet que sa femme n'aurait pas perçu 500.000 euros, mais plus de 800.000 euros, au titre d'attachée parlementaire de son mari. Face aux soupçons d'emploi fictif, certains, dans son propre camp, commencent à lâcher le candidat de la droite à la présidentielle. Le député George Fennech estime le résultat des primaires "caducs" et ouvre la porte à un plan B.

"Un sketch, je n'ai pas d'autres mots", Pierre Faure, militant

Même les militants sont désorientés. C'est le cas dans la Vienne. Cette affaire, Pierre Faure, a une façon bien à lui de la décrire. "C'est un sketch, je n'ai pas d'autres mots, soupire le jeune militant, ancien responsable des Jeunes Populaires dans le département. La primaire a été une réussite. François Fillon a gagné, parce qu'il se justifiait comme le seul à ne pas avoir de casseroles, et en fait, c'est le pire de tous".

"Je ne veux plus militer pour les Républicains", Pierre Faure, militant

Très critique envers François Fillon, Pierre Faure va d'ailleurs rendre sa carte d'adhérent, cinq ans, après ses débuts de militants. "Je ne veux plus militer pour les Républicains, j'en ai marre de ce parti, c'est toujours des affaires et des affaires. Aujourd'hui, je ne retrouve pas ce pour quoi je m'étais engagé en 2012".

Un constat que comprend Thibault Duval. Le responsable des jeunes Républicains dans la Vienne a du mal à trouver les mots pour calmer ses troupes. "Les militants sont très inquiets, ils ne savent pas trop où l'on va, si François Fillon est toujours légitime." Difficile pour lui de trouver des réponses. Il dit vouloir attendre les résultats de l'enquête et continue de défendre bec et ongle le programme de François Fillon. "Bien sûr que tout cela va nier à la campagne. Que des gens ne vont retenir que ça, même s'il est lavé de tout soupçon. Mais ce sera à nous de ramener les gens à l'essentiel, l'alternance n'est possible qu'avec le programme de François Fillon." Mais il l'avoue, "ce sera dur de convaincre".