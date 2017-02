Affaire Fillon: le député LR de Marseille Guy Tessier recadre le numéro 1 du parti dans les Bouches-du-Rhône

Alors que François Fillon maintient sa candidature à la Présidentielle tout en ayant reconnu "une erreur", le député filloniste Guy Tessier appelle le sénateur Bruno Gilles, président de la fédération LR des Bouches-du-Rhône qui avait appelé au retrait de François Fillon "à garder son sang-froid".

Alors que François Fillon a a indiqué qu'il serait bien candidat à l'élection présidentielle, Guy Tessier, député LR de Marseille et soutien de François Fillon avec la députée Valérie Boyer dans les Bouches-du-Rhône, appelle ce lundi Bruno Gilles, sénateur LR et président de la fédération Les Républicains des Bouches-du-Rhône "à garder son sang-froid". "La perte de sang-froid de ce dernier est inacceptable. Cette situation aurait nécessité de sa part plus de retenue", a réagi Guy Tessier, dans un communiqué.

"Des déclarations graves et choquantes" (le député LR Guy Tessier)

Vendredi Bruno Gilles avait expliqué: "il restera dans la tête des gens le fait qu'il y a eu cette affaire-là, et donc on ne peut pas gagner l'élection présidentielle avec François Fillon. Le sénateur LR avait poursuivi : "il est déjà urgent que certains arrivent à faire comprendre à François Fillon que de lui-même il doit arrêter".

Dans un communiqué, Guy Tessier qui sera l'invité de France Bleu Provence matin mardi à 7H50 estime que ces déclarations "publiques" sont "graves et choquantes". Il réclame conformément aux statuts du parti LR une réunion du bureau politique dans les plus brefs délais.

"Je n'ai jamais attaqué François Fillon" (Bruno Gilles sur France Bleu Provence)

Sur France Bleu Provence lundi soir, Bruno Gilles a indiqué que "cette conférence (était) nécessaire". "Je n'ai jamais attaqué François Fillon mais j'ai fait remonter l'ambiance du terrain. Les visites de quartier se passaient mal. J'ai tiré cette sonnette d'alarme", se défend Bruno Gilles qui indique que "le candidat sera François Fillon en espérant que cette petite musique ne laisse pas de traces".

"Il se révèle être un chef" (Renaud Muselier, 1er vice-président de la région PACA)

De son côté, Renaud Muselier, premier vice-président de la région PACA et qui avait été l'un des premiers à exprimer des doutes sur la candidature de François Fillon a estimé que "François Fillon s'est fait violence. Il explique pourquoi ce qu'il a fait n'est pas illégal. Il explique pourquoi cela peut être condamné sur le plan de la morale. Il s'en excuse et il se révèle être un chef".