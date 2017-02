Affaire Fillon : le maire UDI d' Épernay demande son départ.

Au moment où le parquet national financier n'envisage pas "en l'état" de classement sans suite dans l'enquête préliminaire pour emploi fictif de Pénélope Fillon, le maire UDI d'Epernay sort de sa réserve et demande que François Fillon cède sa place dans la course à la présidentielle.

Lui n'y croit plus ! Pour Franck leroy, le maire UDI d'Epernay, il est clair que l'affaire Fillon a crée un profond malaise chez les électeurs de la droite et du centre. "C'est une catastrophe pour la droite et le centre . Il ne faut pas se résigner, on doit accepter de regarder les choses en face et de se dire que François Fillon est aujourd'hui plombé par cette affaire. Il faut regarder les choses en face, plutôt que d' aller s'écraser contre un mur il faut changer de candidat".

Une nouvelle charge contre François Fillon

Aujourd'hui Franck Leroy pense que la solution, le plan B , peut-être un tandem Juppé-Baroin. "Un tandem qui rassemble les deux générations importantes, ils font la synthèse chez Les Républicains et Alain Juppé avait le soutien des centristes lors de la primaire. C'est toute la famille de la droite et du centre qui serait à nouveau réunie. " Sans renier ce qui a été fait parce que si l' affaire Fillon avait éclaté avant la primaire dit-il "Il est évident que jamais François Fillon en serait sorti vainqueur."

Je ne suis candidat à rien ! "

Franck Leroy se lâche ! Persuadé que cette affaire Fillon est catastrophique pour l'image de la droite et du centre, il regrette que beaucoup de parlementaires restent encore silencieux mais il est vrai que Franck Leroy n'est candidat à rien. Il n' attend pas une investiture pour les prochaines élections législatives. "Beaucoup, dit-il encore, beaucoup en coulisses, vous disent qu'ils sont catastrophés et qu'il faudrait que Fillon parte, mais dès qu'un micro se tend plus personne n' en parle. Moi j' ai cette liberté de m'exprimer."

Franck Leroy veut sortir de "cette hypocrisie". Un ticket Alain Juppé - François Baroin serait pour lui une solution. Alain Juppé pour la présidence et François Baroin pour le poste de Premier ministre.

Une nouvelle charge alors que dans un communiqué publié ce jeudi matin, le parquet national financier écrit que "les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas, en l'état, un classement sans suite de la procédure." Le PNF a ouvert le 25 janvier une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux à la suite de soupçons d' emplois fictifs de l' épouse de François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle."