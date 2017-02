Affaire Fillon : ses avocats demandent au parquet national financier de se dessaisir de l'enquête

Les avocats de François Fillon demandent au Parquet national financier de se dessaisir de l'enquête en cours sur les soupçons d'emplois fictifs concernant sa femme Penelope. Ils vont également porter plainte pour violation du secret de l'enquête. Ils l'ont annoncé ce jeudi après-midi à Paris.

Les avocats de François et Penelope Fillon ont annoncé, ce jeudi, avoir demandé au parquet national financier de se dessaisir de son enquête préliminaire sur des soupçons d'emplois fictifs pour le travail d'assistante parlementaire de l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle. Maître Antonin Lévy a déclaré que le parquet national financier n'était pas compétent pour se saisir des faits qui pourraient être reprochés à l'ancien Premier ministre. Les avocats de François Fillon considèrent que l'enquête en cours est "illégale".

"Juridiquement, l'infraction de détournement de fonds publics ne peut être reprochée à François #Fillon" déclare l'avocat du candidat pic.twitter.com/HoxY8kJcJh — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2017

Le parquet national financier s'était saisi de l'enquête, ouverte pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, dès la parution du premier article du Canard enchaîné, le 25 janvier, révélant que Penelope Fillon avait occupé pendant des années un poste d'assistante parlementaire auprès de son mari quand il était député. Or, pour les avocats, "l'infraction de détournement de fonds publics ne peut être reprochée à François Fillon", car à leurs yeux ce délit n'est pas applicable à un parlementaire. "L'absence de cette infraction rend le parquet national financier incompétent pour enquêter et son enquête en devient illégale", a insisté Maître Lévy.

Les avocats vont porter plainte pour violation du secret de l'enquête

"Nous n'avons d'autres choix que de déposer une plainte pour violation afin que toute la lumière puisse être faite sur toutes ces violations du secret" de l'enquête, a annoncé Antonin Lévy. L'avocat a précisé que pour lui, "Cette enquête viole les principes les plus fondamentaux des droits constitutionnels". "Nous constatons une dérive préoccupante du principe de la séparation des pouvoirs. Depuis son ouverture, l'enquête fait l'objet de violations insupportables du secret. Ces fuites récurrentes sont déloyales et sont le contraire de la sérénité. Le procès n'est plus juridique, il est simplement devenu médiatique. Ces fuites sont systématiquement à charge. Elles présentent toutes une vision partielle et partiale de la réalité des faits" , a-t-il poursuivi.

"Des témoins ont vu Mme Fillon exercer son activité" - Maître Pierre Cornut-Gentille

"Il y a des témoins qui ont vu Mme Fillon exercer son métier" déclare Maître Pierre Cornut-Gentille https://t.co/fPHb8a0EFG pic.twitter.com/b7TUnAlMAD — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2017

Il appartient au parquet national financier de décider des suites qu'il entend donner à son enquête.