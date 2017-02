Affaire Fillon : "Une mise en examen avant la présidentielle est envisageable", Laure Germain-Phion, avocate grenobloise

Suite au "Pénélope Gate", l'avocate grenobloise spécialiste du droit du travail, Laure Germain-Phion, nous aide à différencier un emploi réel d'un fictif. Selon elle, l'issue judiciaire n'est pas évidente, mais une mise en examen de François Fillon avant mi-avril est "tout à fait envisageable".

C'est au procureur de la République d'établir la "fictivité" de cette situation

À l'origine, les critères pour identifier un emploi sont simples : "Dans un contrat de travail, l'employeur doit fournir du travail à un employé, ce salarié doit effectuer une prestation de travail, en contrepartie de quoi il reçoit un salaire", assure Laure-Germain-Phion. Les bulletins de salaire et le contrat de travail de Pénélope Fillon existant bien, "la difficulté est d'identifier la nature et la réalité du travail réalisé, c'est le rôle des enquêteurs".

Le travail d'assistant parlementaire, c'est aussi un soutien moral

La difficulté, reconnait la juriste, c'est ce que ce métier d'assistant parlementaire recouvre de multiples taches, certaines tangibles d'autres moins. "L' assistant parlementaire passe par un contrat privé avec le député, mais le travail est difficile à identifier. Le soutien de l'assistant peut être administratif mais aussi moral, c'est à dire simplement des conseils", révèle l'avocate. Certains indices, comme l'absence d'adresse mail ou de badge, plaident pour la "fictivité" du travail. "Mais François Fillon a d'autres moyens de se défendre : la rédaction et la correction de discours ne se voient pas, et il s'agit d'un travail", continue Laure Germain-Phion.

Les propos de Madame Fillon à la presse anglaise pourrait sauver juridiquement son mari, mais le couler politiquement explique par ailleurs l'avocate grenobloise.

En effet, l'emploi fictif est un délit prescrit au bout de trois ans. Sauf si il est avéré qu'il y a eu dissimilation de cet emploi fictif. Or Madame Fillon, en 2007, comme l'annonce France 2, aurait affirmé à des journalistes anglais n'avoir" jamais été l'assistante de son mari". Ces propos pourraient rétrospectivement être assimilés comme un aveu de l'emploi fictif ou pour le moins une "absence de dissimulation" de cette emploi fictif. Politiquement et sur le fond de l'affaire, cela ressemble à un aveu aux conséquences désastreuses pour François Fillonr, mais juridiquement et sur la forme cela pourrait faire tomber la procédure car les faits seraient alors prescrits.

Une mise en examen de François Fillon est parfaitement envisageable dans le calendrier judiciaire.

L'ancien premier ministre a affirmé qu'il se retirerait de la course à la présidentielle en cas de mise en examen. L'enquête est actuellement au stade préliminaire, mais cela pourrait vite évoluer selon Laure-Germain-Phion : "Il n'y a pas d'empêchement à ce que les enquêteurs considèrent dans quelques jours ou quelques semaines qu'ils ont suffisamment avancé pour transmettre le dossier au procureur de la République, qui ensuite nommera un juge d'instruction. Une mise en examen peut tout à fait intervenir avant le premier tour de l'élection" conclu l'avocate.