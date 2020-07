Affaire Girard : Anne Hidalgo saisit la justice pour "les graves injures" contre la mairie

La tension est encore vive à l'Hôtel de ville de Paris au lendemain de la démission de Christophe Girard. La maire, Anne Hidalgo a annoncé vendredi saisir la justice pour "les graves injures publiques" prononcées contre la mairie lors d'une manifestation, jeudi, qui a conduit à la démission de son ancien adjoint à la culture, mis en cause pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête de viols sur mineurs.

Lors de ce rassemblement on pouvait lire ce slogan :"Mairie de Paris : bienvenue à Pedoland". "Des propos indignes ont été proférés, des banderoles infamantes ont été brandies. Tout cela porte atteinte à nos valeurs", dénonce Anne Hidalgo dans un communique.

Incident au Conseil de Paris

La maire de Paris dit par ailleurs prendre acte qu'Alice Coffin et Raphaëlle Rémy-Leleu et Alice Coffin, élues EELV et militantes féministes à l'origine de ce rassemblement, "se placent d'elles-mêmes en dehors de la majorité municipale".

Lors de la séance du Conseil de Paris ce vendredi, le préfet de police Didier Lallement a souhaité rendre hommage à Christophe Girard, sous les applaudissements de l'assemblée. Ce qui a provoqué la colère d'Alice Coffin. Sur Twitter, l'élue écologistes explique avoir "exploser". "Je n'ai pu que hurler en boucle "la honte, la honte, la honte".