Affaire Julien Bayou : pour l'avocate de son ex-compagne, il "instrumentalise l'affaire à des fins politiques"

C'est à son tour de prendre la parole. L'avocate de l'ex-compagne de Julien Bayou, accusé de violences psychologiques, accuse l'ancien secrétaire national du parti EELV d'instrumentaliser cette affaire "à des fins politiques". Sur franceinfo ce mercredi, Maître Elodie Tuaillon-Hibon prend la parole pour la première fois.

"Storytelling" et "campagne médiatique"

Mardi soir, l'ancien secrétaire national du parti écologiste s'est défendu sur le plateau de l'émission C à Vous sur France 5, le même plateau sur lequel Sandrine Rousseau l'avait accusé de violences psychologiques. Julien Bayou s'y est dit "innocent" de faits qui "ne lui ont pas été présentés" et dont "il ne peut se "défendre", comme il l'avait dit plus tôt dans un entretien au Monde.

S'il avait vraiment le respect qu'il prétend pour les victimes, pour les femmes et pour son ex-compagne, il ne ferait pas ça - Maître Elodie Tuaillon-Hibon

Maître Elodie Tuaillon-Hibon voit dans cette interview "la continuation de son storytelling, de sa campagne médiatique". Pour elle, il tente de "faire pression pour intervenir sur la cellule" interne de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle dénonce de la part de Julien Bayou une "instrumentalisation pour se victimiser et essayer de faire la peau à une de ses opposantes", citant sans la nommer Sandrine Rousseau. "S'il avait vraiment le respect qu'il prétend pour les victimes, pour les femmes et pour son ex-compagne, il ne ferait pas ça", ajoute-t-elle. Il se "répand dans les médias pour former une pression médiatique", insiste-t-elle.

L'avocate défend la cellule interne d'EELV

Me Elodie Tuaillon-Hibon assure que le processus de la cellule interne au parti, qui n'a pas encore entendu ni sa cliente, ni l'ancien secrétaire national d'EELV, n'est pas anormal : dans n'importe quelle cellule interne, "le contradictoire n'est que minimal", précise-t-elle. Elle explique qu'il "y a des anonymisations pour préserver la parole à l'intérieur, pour éviter les pressions".

Bientôt une plainte déposée ?

L'avocate ne ferme pas la porte au dépôt d'une plainte par sa cliente : "C'est un choix qui lui appartient", affirme-t-elle. Elle précise cela dit ne pas savoir si "elle aura encore les épaules, la force et la volonté pour aller en justice et subir une campagne qui sera, n'en doutons pas, plus importante". L'avocate affirme aussi que l'ex-compagne de Julien Bayou "ne va pas bien". et qu'elle "a exprimé le souhait que son ancien compagnon cesse de parler à sa place".