Affaire Julien Bayou : son ex-compagne s'exprime pour la première fois

L'affaire avait fait beaucoup de bruit en septembre dernier. Sur le plateau de C à vous, sur France 5, la députée écologiste Sandrine Rousseau révèle avoir rencontré l'ex-compagne de Julien Bayou, qui se dit victime de violences psychologiques. Face à ses accusations, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts démissionne quelques jours plus tard .

Pour la première fois, ce mardi, le témoignage de cette ex-conjointe est révélé publiquement. Elle s'est confiée au média en ligne Reporterre, qui a également pu consulter des mails et SMS échangés par l'ancien couple. Agathe (prénom d'emprunt) décrit une relation faite d'infidélités, d'humiliations et de mensonges. Durant plusieurs années de relation, de 2017 et 2021, elle estime avoir été "sous l'emprise" de Julien Bayou.

Agathe dit s'être sentie trahie, quand, après deux ans de relation, Julien Bayou lui avoue voir "cinq à dix autres femmes". Son ex-compagne raconte également comment elle a eu l'impression de devenir folle. "Il jouait avec ma mémoire, sur ce qu'il me disait, sur ce que j'avais entendu", peut-on lire. Elle évoque des tortures psychologiques, aux conséquences destructrices, qui l'ont poussé à faire deux tentatives de suicides.

D'autres femmes témoignent

Durant son enquête, le média Reporterre a également contacté d'autres anciennes compagnes de Julien Bayou. Elles sont plusieurs à décrire ce même genre de relation "humiliante", "inégale". Claire (prénom d'emprunt) était, elle, en couple avec l'ex-patron des Verts de novembre 2017 à avril 2019. Elle dit résumer sa relation ainsi : "Je suis tombée dans ses filets de mec professionnel de la séduction au discours féministe et progressiste bien rodé, de manipulateur qui utilise les femmes comme des objets sexuels." Difficile cependant de dire si toutes ces accusations sont pénalement répréhensibles.

Des témoignages moins accusateurs

Parmi les anciennes compagnes de Julien Bayou contactées, certaines n'ont pas la même lecture des faits, l'une d'elles parle "seulement d'un comportement de connard". Sophie (également prénom d'emprunt) a été sa conjointe pendant un an et demi. Elle assure n’avoir jamais subi d’emprise ou de violences psychologiques, mais constate plutôt une "grande lâcheté de sa part." Et détaille : "il ne supporte pas d’être seul et passe de conquête en conquête. Dès qu’il a un petit problème, au lieu d’y faire face, il va voir ailleurs. Mais pour moi, ce n’est pas de la violence psychologique."

Julien Bayou et son avocate n'ont pas souhaité réagir à cet article. Pour rappel, aucune procédure judiciaire n'est ouverte contre l'ancien patron des Verts. La cellule interne du parti doit encore se prononcer sur ces accusations.