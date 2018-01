Paris, France

Après Virginie Beaumeunier, la directrice de la DGCCRF (la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) mardi soir, c'était au tour du groupe Lactalis d'être auditionné par les sénateurs de la commission des affaires économiques. Pendant une heure et demie, c'est Michel Nalet, le directeur de la communication de Lactalis, qui a répondu aux questions des sénateurs.

Le sénateur du Nord, Jean-Pierre Decool, est le premier à poser une question à Michel Nalet : "pourquoi est-ce le directeur de la communication qui intervient sur ce sujet devant les élus de la République et non le Pdg de votre société ?"

Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Martial Bourquin, sénateur du Doubs, de s'interroger sur la non présence du Pdg du groupe Lactalis, Emmanuel Besnier : "devant un cas aussi grave et l'émotion qui existe bien car il s'agit de nourrisson, pourquoi votre Pdg n'est pas là devant la représentation nationale ? Cela aurait été sa place. Est-ce un manque de courage ? Devant une telle crise sanitaire, je pense qu'il devait répondre à la représentation nationale."

Enfin, le sénateur du Morbihan, Joël Labbé, fait la même remarque : "il est absolument anormal que cela soit le directeur de la communication qui soit présent devant nous car ce n'est pas une opération de communication. Pour moi, vous n'êtes pas à la bonne place aujourd'hui."

Michel Nalet affirme qu'Emmanuel Besnier viendra devant le Sénat

Le directeur de la communication du groupe Lactalis a répondu aux sénateurs : "monsieur Besnier n'est effectivement pas là aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas comme vous l'avez compris, un directeur de la communication tel que vous pouvez le voir dans un certain nombre d'entreprises. Cela fait 28 ans que je suis dans le groupe, j'ai exercé beaucoup de fonctions. Je suis effectivement proche de monsieur Besnier. Je l'ai eu ce matin. Il s'est engagé auprès de moi d'aller vous rencontrer mais dans le contexte dans lequel nous sommes, _il n'a pas souhaité venir. Ce qui ne veut pas dire, et j'en prends l'engagement devant vous, qu'il ne le fera pas dans le futur_. Il y a aussi un droit de réserve qu'il veut exprimer aujourd'hui compte-tenu de l'environnement dans lequel nous nous trouvons."

La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, Sophie Primas, a tout de suite enchaîné en disant qu'elle prenait bien acte de cette annonce.