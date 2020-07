Affaire Matzneff : Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris, démissionne

L'adjoint à la culture de la mairie de Paris, Christophe Girard, a décidé de démissionner ce jeudi 23 juillet. Des associations féministes, ainsi que le groupe écologiste à la mairie réclamaient sa suspension et avaient manifesté devant l'hôtel de ville ce jeudi. "Pas d'adjoint à la culture du viol"... c'était le slogan choc de cette manifestation.

Depuis plusieurs mois, Christophe Girard est critiqué pour ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viols sur mineurs. Enquête dans laquelle Christophe Girard a été entendu comme témoin. Il réfute toute implication dans l'affaire.

"J'ai 64 ans, une vie de famille épanouie et de nombreux engagements culturels, politique et associatifs, et n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas", a affirmé Christophe Girard dans un communiqué à l'AFP. "Dans le climat délétère général (...) où l'on piétine notre Droit et le Code pénal, et même si la manifestation de ce jour contre moi n'a rassemblé qu'une vingtaine de personnes, la première de mes priorités est qu'Anne Hidalgo, brillamment réélue Maire de Paris, puisse exercer son mandat sereinement", écrit M. Girard.

La maire de Paris Anne Hidalgo"prend acte de cette démission", selon son entourage interrogé par l'AFP et "salue cette décision courageuse". Par ailleurs la maire de Paris "lui renouvelle toute son amitié".

Dans un entretien jeudi au Parisien, Anne Hidalgo estimait pourtant que "c'est un non-sujet. Il ne faut pas jouer avec des questions aussi graves sur la base de rumeurs, d'amalgames ou de boules puantes", en rappelant qu'il n'est visé par aucune plainte. Les enquêteurs ont interrogé en mars M. Girard, secrétaire général de la Maison Yves Saint Laurent entre 1986 et 1987, structure qui a apporté un soutien financier à l'écrivain Gabriel Matzneff dans les années 80, selon plusieurs récits.