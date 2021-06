Affaire Merah : dérapage complotiste de Jean-Luc Mélenchon

Invité de l'émission Questions politiques sur France Inter et France Info dimanche 6 juin, le chef de file de la France Insoumise a prédit des événements tels que l'affaire Merah à Toulouse, pendant la dernière semaine de la campagne présidentielle.

"Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs Elysées [en 2017...]. Tout ça, c'est écrit d'avance", a déclaré Jean-Luc Mélenchon pendant l'émission Questions politiques sur France Inter et France Info. Un dérapage jugé complotiste qui fait depuis polémique.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2022 fait ici référence aux attentats de 2012 du djihadiste Mohamed Merah, qui avait tué sept personnes : trois militaires, trois enfants et un enseignant juifs, à Montauban et à Toulouse. "Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre", pour "montrer du doigt les musulmans", prédit Jean-Luc Mélenchon.

"Le respect, c’est un minimum pour l’honneur de mon fils, des autres victimes et des familles endeuillées." - Latifa Ibn Ziaten

Des déclarations qui ont suscité de vives réactions, à commencer par celle de Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad, le parachutiste de l'armée française assassiné par Merah : "Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inadmissibles et ne devraient même pas être tenus. Le respect, c’est un minimum pour l’honneur de mon fils, des autres victimes et des familles endeuillées".

Toute la classe politique a également rapidement réagit : "Quand on manie ainsi la démagogie, on ne peut prétendre à devenir président de la République", a fustigé la cheffe du groupe PS à l'Assemblée Valérie Rabault, jugeant "inacceptable" de "réduire les atrocités des attentats de Montauban et Toulouse en 2012 à de la machination électorale".

"On est vraiment au-delà de la honte", a aussi réagi la députée LREM Aurore Bergé sur Twitter.

Le groupe la France Insoumise se défend

Le député européen toulousain La France Insoumise Manuel Bompard parle d'une "minable opération pour faire croire que Jean-Luc Mélenchon nie la réalité des attentats terroristes alors qu’il en dénonce l’instrumentalisation politicienne dans les campagnes électorales".

Jean-Luc Mélenchon s'est lui-même défendu dimanche en fin de journée sur Twitter : "D'un buzz affligeant. La post-vérité en action".

