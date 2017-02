Affaire Pénélope Fillon : Dominique Tian, député LR à Marseille estime que "les choses se préparent doucement"

Dominique Tian, député LR des Bouches-du-Rhône et premier adjoint au maire de Marseille estime dans une interview sur France Bleu Provence qu'"il ne faut pas nier l'évidence" même s'il souhaite que François Fillon soit candidat à la Présidentielle.

Dans une interview sur France Bleu Provence, Dominique Tian, député LR des Bouches-du-Rhône et premier adjoint au maire de Marseille estime que "les choses se préparent doucement" même s'il "espère que François Fillon sera en mesure de maintenir sa candidature".

Mercredi, François Fillon a demandé aux parlementaires de sa majorité de "tenir 15 jours et d'être solidaires" avant d'assurer qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Un peu plus tôt mercredi, le député LR Georges Fenech avait jeté un pavé dans la mare en estimant que "le résultat de la primaire est caduc".

"Georges Fenech pose une bonne question" (Dominique Tian)

Dominique Tian qui a soutenu Bruno Le Maire lors de la primaire de la droite et du centre estime que "Georges Fenech pose une bonne question qui va s'imposer aux uns et aux autres mais laisser 15 jours à François Fillon cela paraît la moindre des choses", poursuit le parlementaire. "L'important c'est la France et que l'on soit au deuxième tour de la Présidentielle".

"François Baroin, la meilleure arme anti-Macron" (Dominique Tian)

Quand on demande à Dominique Tian s'il envisage une autre personnalité pour porter les couleurs de la Droite à la Présidentielle, il cite "François Baroin, la meilleure arme anti-Macron" avant de rappeler qu'il "souhaite que François Fillon soit candidat".