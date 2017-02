Affaire Penelope : François Fillon "a pris sa décision" et maintient sa candidature

Embourbé dans les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur sa famille et confronté à une fronde dans son camp, François Fillon "ne reviendra pas" sur sa candidature à la présidentielle. Il l'a annoncé ce mardi aux parlementaires Les Républicains. Pour lui, un retrait créerait "une crise majeure".

En pleine tempête judiciaire, pas question de renoncer pour François Fillon. Le Sarthois enfonce le clou : il est, et restera le candidat Les Républicains à la présidentielle - c'est ce qu'il a confirmé ce mardi matin lors d'une réunion avec les parlementaires de son parti. Devant eux, selon des propos recueillis par franceinfo, François Fillon explique avoir "pris sa décision", sur laquelle il "ne reviendra pas" : "Je sais que la campagne est difficile, je suis harcelé par la presse nationale en plus du harcèlement judiciaire, je ne veux pas en plus avoir du harcèlement parlementaire. J'en ai discuté avec les autres candidats à la primaire, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. (...) Cela poserait le problème de l'effacement de notre famille politique."

"Le retrait de ma candidature créerait une crise majeure", a assuré François Fillon lors d'une réunion de groupe des députés Les Républicains à l'Assemblée Nationale, à qui il a demandé du soutien : "Dans un contexte difficile, j'ai besoin que vous m'aidiez. On est engagé dans cette course, on peut la gagner. La question, c'est : est-ce que vous m'aidez ou est-ce que vous me compliquez la tâche ?".

Une fronde au sein des parlementaires Les Républicains

Lundi soir, une "petite vingtaine" de parlementaires Les Républicains réunis pour évoquer "'l'affaire Fillon" avaient tenus des propos très dur envers leur candidat. Parmi eux, le député sarkozyste du Rhône Georges Fenech, qui déclarait alors : "Nous souhaitons briser cette chape de plomb dans laquelle François Fillon s'est enfermé (...) [il est] dans une forme de déni de réalité". Ce mardi matin, ces parlementaires ont fait circuler une lettre ouverte demandant au candidat de réunir sans délai le bureau politique - demande retirée moins de deux heures plus tard.

François Fillon, lui, déjeunera mercredi avec Nicolas Sarkozy. Selon son porte-parole, les parlementaires ont exprimé "leur soutien unanime" au candidat.