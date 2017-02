Affaire Pénélope : les militants landais, entre soutien et colère

Les électeurs de droite landais oscillent entre dégoût et soutien inconditionnel de leur candidat, alors qu'une partie des députés Les Républicains remettent ouvertement en cause la légitimité de François Fillon.

"Il n'y a qu'un seul plan, le plan F comme François Fillon." Ce 1er février, Xavier Bertrand a tenté de siffler la fin des hostilités dans le groupe des élus Les Républicains. En l'espace de quelques heures, deux députés ont ouvertement abordé la question d'un abandon de François Fillon. D'abord Georges Fenech, député du Rhône, proche de Nicolas Sarkozy, qui a jugé le résultat de la primaire caduc au vue des événements. Puis Philippe Gosselin, représentant de la Manche, qui a appelé Alain Juppé à réfléchir à un possible retour. Le principal intéressé dénonce un "coup d'état institutionnel".

"Les politiques doivent montrer l'exemple"

Loin des escarmouches politiciennes, dans les Landes, les militants et les électeurs de droite oscillent entre la colère, le dégoût et la confiance en leur candidat. Tous se demandent si les soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur Pénélope Fillon sont justifiés ou pas.

Sur la place de la mairie, à Saint-Sever, Jean et Robert discutent de l'affaire. Militants du RPR, de l'UMP puis des Républicains, ils avaient l'intention de mettre un bulletin "François Fillon" dans l'urne, le 23 avril prochain. Désormais, ils hésitent. "En haut, ils doivent montrer l'exemple", s'indignent-ils. Si Jean dit comprendre qu'un parent puisse vouloir aider ses enfants, il n'admet pas le fait que ce soit avec de l'argent public. "Certains disent que les médias ne devrait pas remuer tout ça, poursuit l'octogénaire. Mais s'il n'y avait rien à remuer, il n'y aurait pas de problème. Le radar ne pose de soucis qu'à ceux qui roulent trop vite."

"François Fillon reste l'homme de la situation"

Dominique, d'Hagetmau, fait partie de ceux qui blâment Le Canard enchaîné et la déferlante médiatique qui a suivi. Elle se décrit comme une électrice de droite, depuis toujours. "Ma conviction, c'est que François Fillon reste l'homme de la situation", affirme-t-elle. Elle votera pour lui, si le scandale ne le pousse pas à la démission avant.

Une partie des militants et des sympathisants de droite landais, et ils sont les plus nombreux, affichent clairement leur soutien au candidat des Républicains. "C'est légal, s'agace Marguerite. Et surtout, pourquoi toute cette affaire éclate aujourd'hui ? Il aurait fallu en parler avant. Là, ça fiche une pagaille pas possible." Et puis, qui pourrait le remplacer, s'inquiètent de nombreux électeurs qui avaient prévu de choisir François Fillon. Juppé, Baroin, Pécresse... les noms sont lancés, sans conviction. "Si ce n'est pas François Fillon, nous sommes vraiment en difficulté", conclut Dominique.

Beaucoup attendent les conclusions de l'enquête en cours. Pourtant, la justice ne devrait pas avoir le temps de trancher avant le premier tour de la présidentielle, dans à peine moins de trois mois.