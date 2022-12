Affaire Perdriau : 25 élus de la Loire appellent à la démission du maire de Saint-Étienne

Les appels à la démission du maire de Saint-Étienne se multiplient, au lendemain de la parution d'une enquête de Mediapart sur les méthodes de Gaël Perdriau. L'article révèle que le maire stéphanois a été jusqu'à accuser le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'être un pédocriminel , il y a cinq ans, au cours d'une discussion animée avec son ancien premier adjoint. Des propos que Gaël Perdriau lui-même a qualifiés de "grossiers et sans fondement", lors du conseil municipal du 28 novembre 2022.

ⓘ Publicité

"Insulte à nos démocratie"

Mais le mal est fait. Laurent Wauquiez a annoncé qu'il allait porter plainte pour diffamation contre le maire de Saint-Étienne. Et de nombreuses personnalités politiques estiment qu'avec ces nouvelles révélations, en plus de celles sur le chantage présumé à la vidéo intime à la mairie stéphanoise, Gaël Perdriau ne peut plus rester le maire de Saint-Étienne.

À lire aussi Après les révélations de Mediapart, Laurent Wauquiez porte plainte pour diffamation contre Gaël Perdriau

"Il a définitivement sombré dans l'infamie et la honte. Il reconnaît aujourd'hui avoir monté de toutes pièces une rumeur abjecte et indigne. Il a maintenant perdu toute forme de légitimité à exercer un mandat", écrivent dans un communiqué diffusé ce jeudi 1er décembre 25 élus ligériens, de droite, du centre et de la gauche. "Le maintien dans ses fonctions serait une insulte à notre démocratie, nos institutions, aux Stéphanois et Stéphanoises. S'il lui reste un soupçon de dignité, il doit quitter ses mandats dans les meilleurs délais", poursuivent les signataires.

Huit parlementaires de la Loire sur dix, le président du Département, les maires de Saint-Chamond, Roanne, Montbrison, mais aussi huit conseillers régionaux ligériens signent cet appel.

loading