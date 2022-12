Affaire Perdriau : 32 élus de la ville de Saint-Étienne réitèrent leur soutien au maire

La semaine dernière, 25 élus de la la Loire ont explicitement appelé à la démission de Gaël Perdriau suite aux dernières révélations de Médiapart. Le maire de Saint-Étienne aurait accusé le président de région Laurent Wauquiez de pédo-criminalité . Depuis, il a reconnu que ces accusations étaient infondées. Laurent Wauquiez a annoncé qu'il portait plainte pour diffamation.

Alors qu' un conseil de Saint-Étienne Métropole, qui s'annonce difficile pour Gaël Perdriau, est prévu jeudi, un certain nombres de conseillers municipaux et d'adjoints au maire de Saint-Étienne, se sont réunis ce lundi soir pour adopter une position commune. 32 élus ont signé un communiqué commun pour apporter leur soutien au maire.

Les 32 signataires du texte sont : Nicole Aubourdy, Abdelwahed Bakli, Jean-Pierre Berger, Nora Berroukeche, Marc Chassaubéné, Laura Cinieri, Charles Dallara, Gabriel De Almeida, Frédéric Durand, Christiane Farigoule, Marie-Ève Goutelle, Catherine Grousson, Christiane Jodar, Lionel Jouffre, Delphine Jusselme, Diara Kane, Jean-Pierre Kotchian,

Siham Labich, Pascale Lacour, Cyrine Mahklouf, Dominique Manin, Brigitte Masson, Thierry Nitcheu, Tom Pentecôte,

Marie-Jo Perez, Brigitte Regeffe, Laurence Ricciardi, Anne-Sophie Riou, Fanny Rivey, Nadia Semache, Catherine Zadra,

Maryse Zoffo.

Les 13 élus de la majorité qui n'ont pas signé ce texte : les neuf qui avaient publiquement regretté le non-retrait du maire en septembre dernier : Patrick Michaud, Claude Liogier, Nicole Peycelon, Paul Corrieras, Jacques Guarinos, Véronique Falzone, Alain Schneider, Jacques Phrommala et Jean Jamet. Auxquels s'ajoutent Robert Karulak et les élus de l'UDI : Gilles Artigues, Lionel Boucher et Denis Chambe.

Le conseil municipal compte également 13 élus qui ne sont pas membres de la majorité : 12 de gauche et un élu LR (Antoine Poméon). Ainsi que le siège du maire Gaël Perdriau qui, par définition, n'a signé aucun des appels communs évoqués ci-dessus.

Le communiqué de soutien de 32 élus municipaux

