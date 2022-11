Affaire Perdriau : après la censure d'un article de Médiapart, un conseil municipal tendu à Saint-Étienne

Déjà le précédent conseil, fin septembre, avait été déjà très animé, houleux même , à cause de l'affaire de chantage présumé à la vidéo intime qui était sortie un mois avant dans le journal en ligne Médiapart . Cette fois, ce conseil municipal tombe une semaine environ après la censure d'un article de Médiapart , demandée par Gaël Perdriau. La décision du tribunal doit être rendu mercredi 30 novembre.

Les débats risquent donc d'être encore tendus ce lundi après-midi, d'autant qu'un autre point est à l'ordre du jour, lui aussi en lié à cette affaire. Le conseil municipal va désigner le successeur de Samy Kéfi-Jérôme, ancien adjoint au maire à l'éducation, l'un des principaux protagonistes de l'affaire à la vidéo intime. Il a démissionné de son poste en septembre dernier , à la suite de la révélation de cette affaire.

Remous dans la majorité municipale

Or, le sujet divise la majorité municipale. En cas de démission, le groupe de Gaël Perdriau doit appeler la personne suivante sur la liste électorale. En l'occurrence, la 52e, c'est Alexandra Custodio, ancienne adjointe au maire de Gaël Perdriau, de 2014 à 2020. Mais, à cause de cette affaire, Alexandra Custodio refuse de rentrer dans le conseil. "Je ne conçois pas cette image des élus qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui attaquent publiquement un collègue et en même temps, continuent à siéger avec eux. On dit des choses dans la presse, mais on continue à travailler. Je trouve que ça donne une image lamentable des valeurs des élus ! Ce n'est pas possible ! Il y a cinq ou six Républicains qui, chacun, a des positions différentes vis à vis de Monsieur le Maire. Donc, n'ayant pas de groupe constitué avec une position franche, je ne désire pas siéger. Je ne peux pas donner cette image vis-à-vis de la population. Je n'insulte pas un patron qui me donne à manger ou je quitte et je me mets carrément dans l'opposition, si je le reconnais pas comme légitime" a-t-elle déclaré sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Elle a démissionné et cède sa place au suivant. Le 53e sur la liste électorale est Antoine Poméon, le président des jeunes républicains de la Loire . Lui compte bien siéger au conseil, mais pas avec la majorité de Gaël Perdriau. Il sera donc au conseil comme comme élu indépendant.

Commission d'information et d'évaluation

Les élus d'opposition risquent donc de mettre le sujet sur la table. Ils demandent également la création d'une commission d'information et d'évaluation sur le cabinet du maire. Pour eux, il y a encore des zones d'ombre sur le fonctionnement de ce cercle rapproché du maire depuis des années. Majorité et opposition ne sont pas d'accord sur la composition de cette commission.

Enfin, au menu du conseil municipal, la majorité a prévu, comme s'il n'y avait pas d'affaire, d'essayer de continuer à faire avancer les projets de la ville. Des délibérations assez classiques sont au programme, avec notamment des attributions de subventions ou la réhabilitation du groupe scolaire à La Terrasse.

Dans le même temps, ce lundi après-midi, sur la place de l'hôtel de ville, le "comité défaite" -qui avait déjà organisé le faux pot de départ de Gaël Perdriau- se rassemble à nouveau à 17h30 pour demander, toujours avec humour, la démission de Gaël Perdriau.