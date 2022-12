Affaire Perdriau : deux visions de l'apaisement de Saint-Étienne Métropole

Il y a une semaine, Gaël Perdriau annonçait son retrait total de la présidence de Saint-Etienne Métropole. Il quittait la salle laissant son premier vice-président gérer la session plénière réunie au Musée d'art moderne. Un vœu demandant la démission du Président était alors soumis au vote et adopté par 66% des élus.

Une semaine après, Gaël Perdriau n'a pas démissionné. De nombreux élus sont dans le flou . Ce jeudi se tient la réunion du bureau de SEM, qui compte 72 sièges, le Président, les vice-présidents et 52 autres membres. Tous les maires de la Métropole sont représentés.

17 maires (dont les noms n'ont pas été communiqués) ont l'intention de présenter un nouveau vœu demandant cette à Gael Perdriau de suivre le vœu de la semaine dernière. De démissionner complètement donc, et pas seulement de se mettre en retrait.

"Il faut pouvoir retrouver de la sérénité et cela n'est possible que si le président démissionne, explique Christophe Faverjon le maire d'Unieux. Malheureusement, le président n'a pas tenu compte de ce vote (NB : de la plénière la semaine dernière) et il ne s'est pas exprimé depuis jeudi dernier. Donc avec les autres collègues maires, nous avons estimé que le bureau devait s'exprimer en proposant de confirmer le vœu et en demandant à Gaël Perdriau de respecter le vœu démocratique exprimé au conseil métropolitain et en quittant ses fonctions de président de la métropole".

Mais d'autres maires plaident pour l'apaisement à l'image du maire de la Grand-Croix Luc François.

"C'est un appel à l'apaisement. La métropole a besoin de travailler sereinement. Il y a eu le vote d'un vœu. Maintenant, c'est au président de prendre sa décision. Nous ne connaissons pas la position du président. Donc concrètement, à ce jour, il n'a pas démissionné. Mais il n'a pas dit qu'il ne ferait pas. Simplement aujourd'hui ce qu'on voulait dire c'est que la métropole fonctionne. Tous les vice-présidents sont au travail et il n'y a pas de blocage. Maintenant, nous devons passer à autre chose. Nous appelons au calme et à la non politisation du débat".

Il serait une dizaine de maires à partager cette position dont les maire de la Grand-Croix donc, de Saint-Genest-Lerpt, de l'Etrat, de l'Horme, la Fouillouse, de la Tour-en-Jarez, de Marcenod et de Rozier-Côte-d'Aurec.