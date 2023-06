Affaire Perdriau : Gilles Artigues s'exprime pour la première fois sur le chantage à la vidéo intime

Sa parole était très attendue. Neuf mois après la révélation de l'affaire du chantage à la vidéo intime, Gilles Artigues prend la parole sur Mediapart pour livrer sa version des faits, dans une vidéo publiée ce lundi 12 juin 2023.

"À ce moment-là, j'ai compris"

Gilles Artigues raconte que dès 2016, ayant été informé par Samy Kefi-Jérôme de l'existence de la vidéo intime, il est allé voir Gaël Perdriau pour le prévenir : "Il n'a pas semblé surpris. Il n'a rien dit de particulier. En tout cas, il n'a pas envisagé de prendre une quelconque initiative. Et j'ai compris."

Après un différend avec le maire de Saint-Étienne lors d'un conseil de majorité, quelques semaines plus tard, Gilles Artigues explique que Gaël Perdriau l'aurait menacé : "Il m'a dit 'ce que tu m'as fait là, tu ne me le feras plus jamais, sinon je diffuserai les images que tu sais'**. Donc à ce moment-là, j'ai compris que non seulement Gaël Perdriau ne dénoncerait pas les faits et qu'il ne me soutiendrait pas, mais qu'en plus, il utiliserait ces images contre moi."

Artigues victime de chantage politique ?

Gaël Perdriau a toujours fermement démenti avoir exercé un quelconque chantage pour brider les ambitions politiques de son ex-premier adjoint. Mais Gilles Artigues affirme le contraire. D'après lui, c'est à cause de ce chantage qu'en mai 2022, il renonce d'abord à se présenter aux élections législatives de 2022, puis démissionne de son poste de premier adjoint.

Une démission forcée selon lui, car Gaël Perdriau "avait des ambitions ministérielles, se pensant appelé un jour pour entrer au gouvernement par Emmanuel Macron, et il s'était dit que la ville ne pouvait pas revenir aux mains de son premier adjoint". Sans l'existence de cette vidéo compromettante, "je n'aurais jamais accepté de baisser les bras aussi vite, car je me serais battu beaucoup plus".

Gilles Artigues ajoute que c'est le maire de Saint-Étienne qui l'aurait poussé à se retirer, sous n'importe quel prétexte, quitte à prétendre qu'il est malade : "Je me suis dit que ce n'était pas possible, je ne peux pas dire que j'ai une grave maladie." Il prétend alors se retirer pour des raisons professionnelles, "sachant que quand je dis 'je ne veux plus être premier adjoint parce que j'ai un projet professionnel', personne n'y croit".

L'ancien premier adjoint déclare "ne pas vouloir se cacher" et "vouloir que [cette affaire] se finisse au plus vite".

