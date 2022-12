Affaire Perdriau : Hervé Reynaud l'appelle à "quitter définitivement" la présidence de métropole (VIDEO)

France Bleu Saint-Etienne Loire : avez-vous pris la parole face à Gaël Perdriau et que lui avez vous dit ?

Hervé Reynaud, maire de Saint-Chamond, premier vice-président de Saint-Etienne Métropole : J'ai pris la parole effectivement, comme un certain nombre de mes collègues, pour d'abord lui faire prendre conscience du blocage institutionnel au niveau de Saint-Étienne Métropole. La situation que l'on connaît aujourd'hui avec les affaires ne nous permet plus de travailler sereinement, ne permet plus à Saint-Étienne Métropole de rayonner et d'attirer les financements nécessaires. Donc, il y a ce blocage qui est indéniable et qui est partagé par les trois quarts de l'exécutif de Saint-Étienne Métropole. Et ensuite, évidemment, l'ensemble de ces affaires, qui dure maintenant depuis le 26 août, crée un climat délétère au sein de l'institution. Et je lui ai dit : il y a comme une frénésie nihiliste qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, l'image qui est renvoyée de notre institution ne nous permet pas finalement de porter l'ensemble de l'ambition de la métropole. Et c'est cela qui compte pour nos habitants, pour notre territoire. C'est cela qu'il faut garder à l'esprit. Nous sommes élus pour ça.

Est ce qu'il a été à l'écoute ? Est ce qu'il est sensible à ses arguments ? Est ce qu'il peut tout simplement, dans les heures ou jours qui viennent, quitter la présidence ?

Aujourd'hui, il a entendu finalement que la grande majorité de l'exécutif souhaitait qu'il se retire de la présidence de Saint-Etienne Métropole pour que l'on puisse avancer, pour que nous puissions continuer à travailler avec nos partenaires de la région, du département, de l'État. Il nous a dit qu'il aller en tirer tous les enseignements dans les toutes prochaines heures. Donc, nous renouvelons cet appel, nous avons une séance jeudi. Il est maintenant urgent de se positionner. Autrement, jeudi, à travers un certain nombre de vœux et d'interventions de collègues, il sera mis en minorité.

Et il y a un vœu qui va être présenté par la maire de La Talaudière, Ramona Gonzalez-Grail, pour demander cette démission de Gaël Perdriau. Est-ce que vous allez voter ce vœu ?

Dans la lignée de ma signature, avec un certain nombre d'élus de la Loire il y a quelques jours, évidemment, je me positionnerai sur un de ces vœux pour voter sa démission. Mais je ne serai pas le seul. Vous pouvez remarquer que la démarche est transpartisane. Donc aujourd'hui, les demandes viennent de toutes parts et il en va de l'intérêt de la métropole. Sans renier tout ce qui a pu être fait. Nous allons continuer à porter le projet de la métropole : près d'un milliard d'euros pour nos entreprises, pour l'emploi sur le territoire, pour modifier la physionomie de nos communes. Donc, il ne s'agit pas de renier ce qu'a fait Gaël Perdriau jusque là sur Saint-Etienne, et je souhaite que la majorité municipale reste la même à l'avenir, mais dans les conditions actuelles, nous ne pouvons pas travailler. Il faut vraiment qu'il en tire tous les enseignements.

Vous aviez présidé le conseil de Saint-Étienne Métropole au mois de septembre dernier. Celui de jeudi, vous allez le présider ?

J'ai annoncé que dans ce contexte, je ne présiderai pas ce conseil. Je ne jouerai pas le pompier de service. Je continuerai à m'engager pour ma commune et pour la métropole mais dans un contexte qui sera clarifié. Et cette clarification aujourd'hui, c'est de la responsabilité de Gaël Perdriau de l'assumer en se retirant définitivement.

Hervé Reynaud, vous vous lancez dans les sénatoriales avec Olivier Joly, avec également Clotilde Robin dans le Roannais. Pourquoi vous lancer ?

Nous sommes des élus de terrain, avec une expérience municipale, intercommunale et départementale et nous souhaitons poursuivre ce travail de terrain. Pour ma part, je suis un élu de terrain et je compte bien le rester. Nous souhaitons porter la voix des élus, des élus locaux, des élus ruraux à Paris pour qu'un certain nombre de dispositifs législatifs puisse évoluer. Vous l'avez vu en tant que président des maires de la Loire, cela fait maintenant plusieurs mois que j'essaye vraiment de porter les aspirations et de faire entendre combien les communes aujourd'hui ont des difficultés à avancer à cause finalement d'une recentralisation de l'Etat. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici et donc c'est une façon de porter ces aspirations au niveau national.

Et c'est une liste d'ouverture. Olivier Joly n'est pas encarté aux Républicains. C'est important ?

Dans nos communes, nous allons bien au delà des partis politiques, même si évidemment nous avons un centre de gravité qui est assumé à droite et au centre droit. Mais c'est une liste d'union, donc d'ouverture. C'est une liste également d'unité territoriale et ça fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a pas cette unité entre les arrondissements de Roanne, du Forez et du Stéphanois. Et puis, c'est une nouvelle génération qui pourrait arriver au Sénat puisque nous sommes tous de jeunes quinquas. Donc il y a une très forte dynamique et nous allons maintenant compléter la liste. Et puis, si nous nous sommes déclarés aujourd'hui, c'est parce que nous souhaitons faire un travail de terrain. Allez voir tous les maires.

Vous imaginer retrouver Gaël Perdriau dans cette course aux sénatoriales ? On murmure qu'il serait intéressé par ce poste là aussi.

Je pense que d'abord, il doit se consacrer à sa défense. Il a beaucoup de choses à faire aujourd'hui sur la commune de Saint-Etienne et chacun est libre de s'engager. Mais je pense que les conditions ne sont pas forcément réunies pour lui.