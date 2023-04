Affaire Perdriau : le maire de Saint-Étienne mis en examen

Après deux nuits en garde à vue, le maire de Saint-Étienne Gael Perdriau est passé ce jeudi 6 avril après-midi devant les magistrats instructeurs en charge de l'information judiciaire, selon un communiqué du Parquet de Lyon. Ils ont donc ordonné sa mise en examen.

Gaël Perdriau a été placé sous contrôle judiciaire et "peut continuer à exercer son mandat de maire", a précisé son avocat Monsieur Ingrain**.**

2 collaborateurs ou anciens collaborateurs épinglés

Un peu plus tôt dans l'après-midi, son ancien directeur de cabinet Pierre Gauttieri est sorti du palais de justice. Il a confirmé sa mise en examen mais sans précisé les chefs d'inculpation. Le troisième mis en cause Gilles Rossary-Lenglet a lui aussi été mis en examen. C'est lui qui a révélé l'affaire à Médiapart, tout en assumant y avoir contribué. Son avocat a déclaré qu'il ne s'était "pas défilé devant les juges" et qu'il attendait maintenant "que la vérité éclate".

Enfin le quatrième et dernier protagoniste Samy Kéfi-Jérôme, ancien adjoint au maire en charge de l'éducation a quant a lui refuser de répondre aux questions des journalistes et n'a donc ni confirmé ni réfuté sa mise en examen.

Le parquet de Lyon avait ouvert une information judiciaire en septembre 2022, pour "atteinte à l'intimité de la vie privée", "chantage aggravé", "soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique", "abus de confiance" et "recel de ces infractions".