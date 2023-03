Affaire Perdriau : le patron du Medef de la Loire déplore une "situation problématique" à la métropole

"C'est déjà ça." Benoît Fabre, le patron du Medef dans la Loire, salue timidement le vote jeudi 23 mars du contrat de plan état région par la métropole de Saint-Étienne . Les débats sur ces126 millions d'euros alloués pour financer les projets métropolitains ont mis en lumière une fracture dans la majorité de droite, entre les soutiens de Gaël Perdriau (en retrait de la présidence de la métropole depuis le scandale de la vidéo intime) qui estiment cette somme insuffisante, et les proches d'Hervé Reynaud, président par intérim. "Tout le monde sur le territoire et regarde cette situation avec désarroi" s'attriste Benoît Fabre.

Dès que l'affaire Perdriau est révélée par Mediapart , le Medef a souligné qu'il "était important que la gouvernance de la métropole soit rétablie, ou du moins réorganisée, de façon à ce que les investissements qui avaient été promis soit là." Malgré "des évolutions", Benoît Fabre estime que la situation est toujours "problématique". "Au début de la mandature, il y a un milliard d'euros qui avait été annoncé et mis sur la table. Et sur ce milliard d'euros d'investissements, on ne voit pas grand chose arriver."