Affaire Perdriau : trois voeux à Saint-Étienne Métropole pour réclamer la démission du président

Après les dernières révélations de Mediapart sur les méthodes de Gaël Perdriau, les appels à la démission du maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole se multiplient. Plusieurs élus métropolitains doivent présenter des voeux en ce sens ce jeudi après-midi en session, dont la maire de La Talaudière Ramona Gonzalez-Grail.

Cela fait finalement près de trois mois qu'il y a des appels à la démission du maire de Saint-Étienne du président de Saint-Étienne Métropole. Vous espérez quoi avec votre vœu cet après-midi ?

Ramona-Gonzalez-Grail : Justement, que cette demande soit soit prise en compte. On arrive à un moment où bon, depuis trois mois, moi j'insiste beaucoup quand même sur le fonctionnement de la métropole : ce fonctionnement n'est pas normal. Tout un tas de réunions, de commissions sont reportées ou annulées, et on n'est pas dans un climat serein, c'est-à-dire que on se rend compte les uns et les autres que la confiance n'y est plus. Et travailler dans des conditions pareilles, c'est insupportable.

Vous parlez d'un fonctionnement anormal. Ce matin, Gaël Perdriau explique dans le quotidien Le Progrès qu'il n'y a pas de dossier bloqué ni à la ville ni à la métropole. Il dit qu'il n'y a pas de blocage des institutions. Il a raison ?

Pas de blocage des institutions, c'est une chose. Mais lorsqu'on subit justement des reports de commissions ou de certaines réunions, il y a un blocage. Et puis les dossiers n'avancent pas comme ils devraient avancer. On n'avait pas l'habitude de fonctionner de cette façon. Ce que je dis aussi, c'est que le climat est insupportable en fait. Et puis, s'il n'y avait eu qu'un fait dévoilé en août 2022, soit. Mais ça se...

C'est l'accumulation de révélations qui vous pèse ?

Voilà, il y a une accumulation, ce qui fait qu'il n'y a plus confiance, il n'y a plus de confiance du tout. Comment peut-on travailler avec des personnes en qui on n'a pas confiance ? Pour moi, c'est insupportable.

Vous parlez de cette accumulation de révélations autour de l'affaire de chantage présumé à la vidéo intime à la mairie, autour des accusations que Gaël Perdriau a proférées envers Laurent Wauquiez il y a cinq ans. Finalement, cette accumulation, est-ce qu'elle ne va pas dans le sens de la défense de Gaël Perdriau qui dit et le répète encore aujourd'hui être victime d'un acharnement politique, avec Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la manœuvre ?

Je n'appelle pas ça un acharnement politique. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a entendu des propos qui ne sont pas dignes d'un président d'une métropole, d'un maire et évidemment de quelque élu que ce soit. Quand on est élu, on se tient d'avoir un respect et un positionnement et une attitude qui soit acceptable et correcte. Déjà vis-à-vis des autres élus, mais évidemment vis-à- vis de la population. Et lorsqu'on entend des propos tels que ceux qui sont tenus par Gaël Perdriau, c'est inadmissible.

Et pour vous, c'est surtout pour cela qu'aujourd'hui il ne peut plus tenir la présidence de Saint-Étienne Métropole ?

Absolument oui, tout à fait. J'insiste beaucoup sur la partie judiciaire : on n'a rien à y voir. C'est vraiment l'attitude d'un président d'une métropole qui n'est pas correcte.

On le voit, Ramona Gonzalez Graille, les appels à la démission de Gaël Perdriau, que ce soit à la ville ou à la métropole, se sont multipliés depuis ces révélations autour des propos qu'il a tenus sur Laurent Wauquiez. Des appels dans des courriers, des vœux cet après-midi en conseil métropolitain. Vous avez l'impression d'être un peu démuni finalement aujourd'hui, parce que le dossier ne bouge pas depuis trois mois ?

Absolument. Et puis on a l'impression que Gaël Perdriau, il est dans sa droite ligne et qu'il ne tient absolument pas compte de ce qui existe sur le terrain autour de lui. Il doit bien entendre quand même tout ce qui se dit, même si ce n'est pas pour dénigrer Gaël Perdriau.

Il a aussi encore des soutiens, ce qui peut expliquer aussi son attitude finalement.

Oui, mais bon, au niveau de la ville de Saint-Étienne, c'est la ville qui gère. C'est son conseil municipal. Au niveau d'une métropole, ce n'est pas la même chose parce que là, on a quand même un impact sur toutes nos communes. Moi, je me rends compte que lorsque ça s'est légèrement apaisé. Mais depuis le mois d'août, la seule conversation qui arrive, quelle que soit la réunion à laquelle on assiste, que ça soit municipal ou hors municipal, c'est l'affaire Perdriau et ça, c'est insupportable !

Vous avez envie de passer à autre chose ?

Tout à fait. Ça suffit maintenant.