DIRECT - Affaire Perdriau : Gaël Perdriau quitte la présidence de Saint-Étienne Métropole

16h02 : "le retrait total de Gaël Perdriau ne suffit pas" selon Julie Tokhi conseillère communautaire stéphanoise écologiste qui parle de besoin de résilience et de gouvernance transparente et horizontale.

ⓘ Publicité

15h54 : "les procès à charge continuent" selon Jean-Pierre Berger, premier adjoint au maire de Saint-Etienne et proche de Gaël Perdriau.

15h53 : "La notion de mise en retrait n'a aucune valeur juridique" précise Christian Servant maire de Saint-Priest-en-Jarez

15h42. Pierrick Courbon conseiller communautaire d'opposition à Saint-Étienne : " il a fédéré tout l'arc républicain contre lui. c'est une performance".

15h34. Sylvie Fayolle, vice-présidente et maire de Saint-Paul-en-Cornillon : "on n'oublie pas tout le travail qu'on a fait ensemble. Mais il y a des choses qui se passent et qui ne sont plus possibles. Lundi soir on a eu une réunion, Gaël Perdriau nous dit qu'il nous donnerait une réponse.. On attendait. On a rien eu. Et on a lu la presse ce matin (...) on dit qu'on n'est pas dans un tribunal, mais tout à l'heure on a accusé quelqu'un qui n'était pas là" (Gaël Perdriau a attaqué Laurent Wauquiez, ndlr) . Sylvie Fayolle est aussi conseillère régionale proche du président de la Région. "On a de la peine d'en être là. donc maintenant il faut qu'on se positionne. Entre notre âme et conscience".

15h30. Marc Chavanne, maire de Saint-Jean-Bonnefonds, regrette le départ de Gaël Perdriau. Il aurait aimé lui dire les choses les yeux dans les yeux. Il dénonce une perte de confiance. "J'ai signé un pacte métropolitain avec Gaël Perdriau. C*'est une rupture de confiance. Elle doit passer par une démission*". "Je n'accepte pas la mise en retrait. Il nous l'a proposée il y a deux mois. Il ne l'a pas respectée." Marc Chavanne, très en colère, en particulièrement applaudi.

15h23. "Oui je le confirme nous ne sommes pas un tribunal" redit Christophe Faverjon maire d'Unieux que Gaël Perdriau a longuement cité durant son intervention pour essayer de prouver son manque de cohérence. "Il voulait montrer mes contradictions mais il n'y en a aucune. Car depuis fin septembre la situation a changé. Il n'y a plus un seul front judicaire mais trois désormais". Et il détaille la plainte de Laurent Wauquiez, la condamnation de Gaël Perdriau par un tribunal parisien suite à sa tentative de censure préalable. "Il a été condamné pour détournement de procédure visant la liberté de la presse". Pour lui, un élu condamné doit démissionné.

15h21. "Il n'y a pas deux jours où des radios, des télés nationales descendent notre Métropole. On peut dire que c'est de l'humour mais c'est dur et les Stéphanois et les Stéphanoises en ont raz-le-bol" explique l'écologiste Olivier Longeon.

15h15. Ramona Gonzalez-Grail maire de La Talaudière prend la parole pour dire qu'elle souhaite que le vœu soit accepté. Et précise que c'est la démission de Gael Perdriau qui est demandé. Pas de retrait.

15h14. Hervé Reynaud explique qu'il n'était pas au courant de l'annonce de Gaël Perdriau. Il ne savait pas qu'il avait l'intention de lui transférer la présidence. Il dit que ne connait pas les contours de cette délégation.

15h10. Le maire de Rive-de-Gier Vincent Bony prend la parole pour défendre le vœu.

15h08. Gaël Perdriau quitte la salle. S'en suit un grand silence. Et quelques maigres applaudissements.

15h07. Gaël Perdriau appelle à voter contre ce vœu mais il prend la décision de se mettre en retrait total de la Métropole. "J'entends le besoin de certains de me voir prendre du recul... C'est la raison pour laquelle je prends la décision de me mettre en retrait total de la Métropole." Il délègue l'ensemble de ses fonctions à Hervé Reynaud, le 1er vice-président. Et demande à Hervé Reynaud de voter à sa pace y compris durant cette séance.

15h05. Pour Gaël Perdriau, l'affaire est extrêmement complexe. "Je comprends que vous puissiez douter, que vous puissiez ressentir un malaise". Mais il ajoute que le ressort "profond de l'affaire est avant tout politique". Pour lui, le voeu présenté est une "atteinte manifeste à tous nos principes politiques". Il dénonce "le journalisme de délation".

15h00. Gaël Perdriau explique que la présomption d'innocence n'est pas un simple argutie juridique. Pour lui demander sa démission, c'est affaiblir la démocratie. Qu'il n'a jamais voulu porter atteinte à la liberté de la presse. Il explique qu'il n'a pas été condamné sur le fond de l'affaire, mais qu'il a été condamné à payer des frais de justice à Mediapart ce qui n'est pas la même chose selon lui.

14h45. Gaël Perdriau répond au vœu en expliquant que le travail de l'institution n'est pas entravé. Il tente de convaincre les maires qu'il est toujours légitime à son poste. Et répond point par point à chacun des arguments du vœu lu juste avant. Il rappelle notamment qu'en 2018, Laurent Wauquiez avait été enregistré à son insu dans une école de commerce de Lyon. Il tenait alors des propos très véhéments à l'encontre du gouvernement. Et qu'à l'époque personne n'avait réclamé sa démission.

14h35. Après l'appel, le maire de La Ricamarie Cyrille Bonnefoy, lit un vœu demandant la démission de Gaël Perdriau. Ce vœu est le résultat de la fusion de trois vœux déposés ces derniers jours par le maire de Lorette, le groupe Saint-Étienne Demain et quatre maires communistes.

14h30. Le conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole s'ouvre au Musée d'Art moderne de Saint-Priest-en-Jarez ;

14h25. Bonjour et bienvenu sur ce direct.