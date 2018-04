Chenôve, France

Le conseil municipal de Chenôve s'annonçait tendu et il l'a été. Les élus devaient ce lundi 9 avril se prononcer sur le retrait des fonctions de Dominique Michel, premier adjoint au maire Thierry Falconnet. Ce dernier avait convoqué la presse il y a moins de quinze jours pour dénoncer l'existence de lettres anonymes le mettant en cause ainsi que deux proches dans un supposé conflit d'intérêt. L'affaire politico-judiciaire est entre les mains de la justice mais sur le plan politique, le maire avait alors immédiatement retiré ses délégations à son adjoint et a annoncé qu'il demanderait le retrait de ses fonctions d'adjoint lors du prochain conseil. Mais cela n'aura pas été nécessaire car Dominique Michel avait déjà adressé une lettre (à la date du 2 avril) présentant sa démission et envoyée à la Préfète de Côte-d'or.

Une nouvelle élection d'adjoint

Le maire a proposé le nom de Brigitte Popard, jusque-là troisième adjointe. Après un vote à bulletins secrets, elle a été élue première adjointe à la place de Dominique Michel. Elle est la première femme à occuper cette fonction à Chenôve.

Brigitte Popard (quatrième en partant de la gauche) a été élue ce lundi 9 avril 2018, première adjointe à Chenôve. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une autre élection a eu lieu dans la foulée, celle de Nouredine Acheria, élu neuvième adjoint en charge de la lutte contre les discriminations.

#CM#Chenôve, Nouredine Acheria (au premier plan à droite) élu ce soir 9e adjoint auprès du maire Thierry Falconnet pic.twitter.com/OkMzt0kOBM — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) April 9, 2018

Un public plus nombreux venu assister aux débats

La salle du conseil était en tout cas pleine hier pour suivre les débats ou plutôt le "triste spectacle" dit cet habitant qui trouve que "cela a a terni l'image de Chenôve". Pour certains, "les choses sont plus claires maintenant et le groupe municipal se retrouve resserré autour de son maire et va travailler dans de meilleures conditions". _"Cela reste quand même un spectacle détestable pour l'image de la politique en général"dit cet autre chenevelier, qui estime que la campagne pour les prochaines municipales est déjà lancée, "ça se dessine, et il risque d'y avoir du monde au portillon pour parler trivialement". En tout cas, beaucoup attendent maintenant "la réponse de la justice qui doit faire son travail"_.

→Retrouvez les échanges entre le maire de Chenôve, Thierry Falconnet et son ancien premier adjoint, Dominique Michel, sur les ondes de France Bleu Bourgogne ce mardi 10 avril à 7H25.