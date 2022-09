Affaire Quatennens : la députée de Dordogne Pascale Martin dénonce les réactions "inacceptables" chez LFI

"En tant que militante féministe, qui ai accompagné pendant des années des femmes victimes de violences conjugales, je ne peux pas rester silencieuse devant ces réactions" : Pascale Martin, ancienne présidente d'association féministe à Périgueux élue en juin députée (NUPES-LFI) de la première circonscription de la Dordogne, a réagi ce lundi 17 septembre dans un communiqué à l'affaire Adrien Quatennens. La polémique a éclaté quand le Canard enchaîné a révélé que le député LFI a fait l'objet d'une main courante de sa compagne, dans le cadre de leur séparation.

Adrien Quatennens a annoncé se mettre "en retrait" des instances dirigeantes du parti, reconnaissant des violences sur sa compagne lors de disputes. Plusieurs cadres Insoumis se sont succédé sur Twitter pour davantage regretter la perte d'un camarade talentueux que la gifle et les autres violences assenées à Mme Quatennens. Jean-Luc Mélenchon a donné le ton dimanche, dénonçant "la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux". Il a salué a contrario chez Adrien Quatennens - qu'il comptait parmi ses disciples les plus dévoués et ses potentiels successeurs - la "dignité" et le "courage", lui redisant sa "confiance" et son "affection".

Pascale Martin "choquée"

Des réactions "insuffisantes et inacceptables", selon Pascale Martin, qui sont à même de "décourager les femmes qui seraient victimes de violences ou d'agissements sexistes au sein de la France Insoumise de signaler les faits auprès du comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles dont s'est doté le mouvement", selon l'élue de la Dordogne.

"J'ai été choquée que les premiers mots soient en faveur de mon collègue, car pour moi les premiers mots doivent aller vers la victime. J'ai toujours soutenu les femmes, elles doivent être les premières entendues", assure Pascale Martin au micro de France Bleu Périgord ce lundi. Elle ne juge pas, toutefois, qu'Adrien Quatennens devrait démissionner : "Seule la justice pourrait lui dire de quitter ses fonctions. Attendons qu'elle fasse son travail". Le parquet de Lille a annoncé ce lundi avoir ouvert une enquête pour des soupçons de violences conjugales.