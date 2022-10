Affaire Quatennens : Malaise chez les sympathisants de la France insoumise à Lille

Le sujet est délicat lors des séances de tractage sur les marchés. A Wazemmes, dans la circonscription du député nordiste, le mot d'ordre est le même pour tout le monde ce dimanche matin : "pas de commentaire". Une consigne appliqué à la lettre par les cinq militants venus tracter sous la pluie. D'ailleurs, lorsque le nom d’Adrien Quatennens est prononcé, les visages se ferment immédiatement. L'un des sympathisants se contente de déclarer que "c'est une affaire privée".

Même réponse du côté d'un responsable lillois de la France insoumise. Pas de réaction non plus du député, qui se fait très discret. Les principaux responsables du parti renvoient, eux, à son communiqué publié sur Twitter le 18 septembre, après le dépôt par sa femme d'une première main courante pour des faits de violences conjugales. Le député nordiste y reconnaissait des faits de violences, notamment "une gifle", évoquant un contexte de divorce difficile.

"Il devrait démissionner"

Mais chez certains sympathisants, cette nouvelle main courante change la donne. Pour Thomas, la vingtaine, Adrien Quatennens ne mérite plus d'être soutenu par le parti : "Le parti l'a beaucoup soutenu déjà sur le fait qu'il s'excuse alors que je trouvais ça juste normal. Et là, cette deuxième main courante, ça prouve qu'il n'aurait pas dû être soutenu tout court."

Pour d'autres sympathisants de la France Insoumise, le député n'a plus sa place à l'Assemblée : "Je pense qu'il devrait démissionner de son poste. On ne peut pas représenter la France, le Nord, avec un tel fardeau", confie un électeur. Une autre s'inquiète de l'image du parti : "C'est le genre d'affaires qui peut les décrédibiliser parce qu'ils ont tout misé sur le droit des femmes pendant la campagne des législatives. Et là, quand les dirigeants du parti sont accusés de violences et restent à leur poste, ça ne le fait pas."

Ces derniers jours, Adrien Quatennens se fait très discret : même ses collaborateurs n’ont aucune nouvelle. On ne sait toujours pas s’il se rendra à l’Assemblée ce lundi pour la rentrée parlementaire.