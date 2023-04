Affaire Richard Flandin : la mairie de Nîmes va alerter le Procureur de la République

Au conseil municipal de Nîmes ce lundi soir, le ton a été donné d'entrée : place au "grand nettoyage". La première intervention du maire Jean-Paul Fournier a fait plus qu'allusion à son élu Richard Flandin, dans la tourmente depuis les révélations de nos confrères de la Gazette de Nîmes le 23 mars dernier. L'affaire : Richard Flandin et le promoteur Jean-Paul Bonicel ont acheté il y a 4 ans une maison en Espagne, mais comme par magie deux ans plus tard, l'élu en devient seul propriétaire contre 630 Euros, . alors que le promoteur en possédait 90% des parts.

Le directeur général des services Christophe Madalle a rappelé ce lundi les contrôles déontologiques mis en place à la mairie. Selon le premier rapport d'un déontologue, Richard Flandin je cite "s'expose à un conflit d'intérêts". La raison : il n'a pas déclaré la SCI, société civile immobilière, qui le lie à un promoteur immobilier.. en l'occurence Jean-Paul Bonicel.

Ce que Christophe Madalle a d'abord martelé, c'est le cadre strict mis en place à la mairie de Nîmes.Les obligations déclaratives, tout ce qui doit permettre la transparence la plus totale du patrimoine des élus. Mais le directeur général des services nuance très vite.. tout cela est "soumis à un préalable : la volonté de chacun de donner les informations le concernant". Et il ajoute "les dérives individuelles sont toujours possibles". C'est là que l**'étau se resserre** sur Richard Flandin.

Christophe Madalle évoque un premier rapport après saisie d'un déontologue : "de par ses manquements aux principes et obligations déontologiques", l'élu "porte atteinte à la crédibilité et à l'intégrité de la collectivité".. ce qui "l'expose à un conflit d'intérêts"

Le maire Jean-Paul Fournier lui même avait dit en préambule que les faits "relatifs à une opération immobilière réalisée par Richard Flandin (..) sont de nature à engager sa responsabilité morale d’élu et à mettre en cause son intégrité."

La mairie va donc saisir la Justice sur le dossier Flandin, avant de lancer de nouvelles mesures, un renforcement de l'audit.. des contrôles aléatoires, par exemple, pour l'ensemble des élus nîmois.