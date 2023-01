Affaire Vivre à Brest : "un système occulte" pour l'association Anticor

L'association Anticor est partie civile dans l'Affaire Vivre à Brest. Des trois prévenus, deux sont morts, seul François Cuillandre, le maire de Brest, devra en répondre devant la justice. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d'abus de confiance. L'avocat de l'association, le Brestois David Rajjou réagit.

France Bleu Breizh Izel : C'est un aboutissement pour vous ?

David Rajjou : Oui, parce que dans ce dossier, les protagonistes ont d'une part toujours tenté de contester ce système occulte qui avait été mis en place à travers l'association. Et puis surtout, c'est pour ça qu'Anticor est particulièrement satisfaite de cette décision, c'est que l'on a découvert au fur et à mesure de l'instruction que l'association qui servait de paravent, a servi surtout au profit personnel de quelques uns. Et ça, dans un système dont l'opacité a été mis en évidence par l'instruction.

Parce qu'à l'origine, cette association n'avait pas vocation à faire ça ?

Non. À l'origine, l'association, sa devanture officielle, c'était la promotion de la culture socialiste sur la région brestoise. On voit qu'au fur et à mesure on s'est, on s'est éloigné de l'objet initial.

Et au final, c'était aussi collecter des indemnités de ceux qui gagnaient le plus pour les répartir auprès de ceux qui gagnaient le moins, pour que ça soit un petit peu plus juste ?

Alors le système initial, effectivement, est un système de péréquation et de solidarité à partir des indemnités des élus. Le but affiché est de créer une forme de solidarité. Le problème c'est que - et l'instruction l'a parfaitement démontré - au fur et à mesure, on va avoir une dérive. Et pour prendre l'exemple de M. Masson, paix à son âme, lui n'a jamais versé ces indemnités. Mais par contre, l'instruction a mis en évidence qu'il a pu bénéficier d'environ 500.000 € de retour personnel à partir de cette association dont vous voyez bien les dérives auxquelles on a abouti.

Avec ce système, on part d'un système de péréquation et on arrive à un système connu par très peu de personnes, d'ailleurs, et c'est un élément aussi qui a mis en évidence l'instruction. On arrive à un système où certains en profitent à titre personnel et M. Cuillandre est renvoyé devant la juridiction pénale pour recel d'abus de confiance pour avoir bénéficié, lui à titre personnel, d'un prêt dans le cadre de cette association.

Pour ce prêt, c'est 4.000 €. En tout cas, c'est ce que la justice retient. On est très loin, des 500.000 € dont vous parliez tout à l'heure.

Les 500.000 € concernaient M. Masson. Il y a d'autres prêts qui ont été qui ont été mis en évidence par l'instruction. Mais pour des raisons de prescription et pour des faits antérieurs à 2012, tous les prêts n'ont pas été retenus. Mais si vous voulez, au delà du montant qui est retenu contre François Cuillandre - bien évidemment, il est présumé innocent et les débats vont avoir lieu publiquement devant le tribunal correctionnel. Mais se posera plus largement la question de la connaissance par M. Cuillandre de ce système qui a été mis en place.

Il faut quand même se rappeler que M. Masson n'était pas n'importe qui. C'était le premier adjoint, vice-président de Brest métropole et président du groupe socialiste. Donc c'est l'architecture qui nous intéresse aussi à Anticor de voir quel système a été mis en place, comment et quel niveau de connaissance les protagonistes pouvaient avoir de ce système et de ces dérives en matière de financement personnel.

Pour vous, ça va beaucoup plus loin que ces 4.000 €.

Disons que les 4.000 €, c'est l'infraction qui est retenue, sur laquelle M. Cuillandre devra s'expliquer. Mais le débat judiciaire portera aussi sur le contexte et ce qui a permis la commission de cette infraction. Le contexte et la commission de cette infractio, c'est comment on part d'une association qui affiche la promotion de la culture socialiste pour arriver à des sommes détournées aussi importantes.

Vous parliez de prescription de faits prescrits tout à l'heure. Le chèque dont on parle date d'il y a plus de dix ans. Le temps de la justice est très long.

C'est vrai, c'est vrai. L'instruction, c'est toujours la difficulté. L'instruction prend son temps. Il faut savoir quand même que cette instruction a le mérite d'avoir été au fond des choses puisqu'on a dû remonter sur une période assez longue avec des réticences à s'exprimer. C'est une des difficultés d'ailleurs du dossier. Monsieur Cuillandre est actuellement le maire de Brest.

Mais l'instruction a pris du temps. Mais on arrive aujourd'hui avec une vision à peu près claire de ce qui avait été mis en place, des dérives et des infractions qui sont reprochées. Il se trouve que deux des trois protagonistes principaux, à savoir M. Masson et M. Polard, sont malheureusement décédés. Ils ne pourront pas s'expliquer, mais on a leurs témoignages, leurs auditions puisqu'ils ont été confrontés à la fois devant les services enquêteurs mais également devant le juge d'instruction. Donc on a des déclarations, on arrive à se faire une idée à peu près claire au terme de ces années d'instruction, de ce qui avait été mis en place.

