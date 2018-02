Ils sont désormais six membres de l'équipe municipale d'Alain Juppé à avoir rendu leur carte du parti Les Républicains. L'affaire Wauquiez a fini de convaincre deux proches du maire de Bordeaux. Anne Brézillon, l'adjointe en charge de la vie associative, et la conseillère municipale Anne Walryck.

Les départs des Républicains se poursuivent dans l'équipe municipale d'Alain Juppé. Après une première vague en décembre suite à l'élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti, les propos tenus par le nouveau président, critiquant Alain Juppé et sa gestion des comptes de la mairie, ont fini de convaincre deux proches du maire. Anne Brézillon, adjointe en charge de la vie associative, et Anne Walryck, ancienne candidate aux législatives de 2017 et conseillère municipale déléguée auprès du maire pour la coordination des politiques de la Ville.

Six départs dans l'équipe municipale

Ces deux départs s'ajoutent aux quatre adjoints qui ont choisi de quitter le navire en décembre : Jean-Louis David, Stéphen Delaux, Joël Solari et Elizabeth Touton.

Anne Walryck : du retrait au départ

Après s'être mise en retrait du parti, Anne Walryck, ancienne candidate aux législatives à Bordeaux, a décidé de rendre sa carte après les derniers propos tenus par Laurent Wauquiez.

J'étais en retrait depuis l'arrivée de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains. Les propos qu'il a tenus devant des étudiants, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les propos sur la gestion de la mairie de Bordeaux étaient mensongers et calomnieux, j'aurais eu l'air de cautionner en restant dans ce parti.

Après mise en retrait, Je démissionne aujourd'hui de @lesRepublicains devant propos assumés &calomnieux de @laurentwauquiez sur @alainjuppe — Anne Walryck (@AnneWalryck) February 22, 2018

Virginie Calmels doit sortir du silence

Pour Anne Walryck, Virginie Calmels doit clarifier sa position. "Je ne comprends pas qu'on puisse ainsi se taire. Il y a certains moments où il faut exprimer son désaccord, surtout en étant adjointe d'Alain Juppé".