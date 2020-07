Affaires des masques du candidat Grouard : l'AML 45 craint des poursuites judiciaires

Le 16 juin dernier, la Cellule investigation de Radio France et France Bleu Orléans révélaient les arcanes de l'opération de distribution de 80.000 masques par Serge Grouard, candidat LR aux municipales à Orléans. Ces masques chirurgicaux ont été financés par des entreprises privées et un particulier. Sous forme de dons, 41.500 euros ont été versés à l'association des maires du Loiret (AML). Ces masques ont ensuite été confiés par l'AML 45 à Serge Grouard qui, dans l'entre-deux-tours, les a distribués à divers professionnels et fait la promotion de ces distributions sur les réseaux sociaux.

Au regard du code électoral, cette opération soulevait la question d'un possible financement illégal de campagne. Quelques jours après les révélations de Radio France, le 25 juin dernier, un comité directeur des maires du Loiret s'est tenu et France Bleu Orléans a pu s'en procurer le compte-rendu.

"Le dossier" des 80.000 masques sur la table

Si cette réunion du comité directeur de l'AML s'est déroulée entre personnes courtoises et polies, l'atmosphère n'en a pas moins été emprunte d'une certaine tension. Après avoir brièvement exposé les actions de l'association des maires du Loiret durant la crise sanitaire, avec notamment la distribution de 442.000 masques et 4.000 litres de gel hydro-alcoolique, Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay et président de l'AML 45 a tenu à s'expliquer sur le "dossier" des 80.000 masques proposés à Orléans Métropole et finalement distribués par la chaîne de solidarité créée à l'initiative de Serge Grouard.

Après un échange sur la chronologie des événements avec Olivier Carré, ancien maire d'Orléans présent à ce comité directeur, Frédéric Cuillerier concède "que la seule difficulté du dossier, totalement indépendante de sa volonté et de son action, vient du fait que certaines distributions de masques réalisées par Serge Grouard ont donné lieu à des reportages photos et vidéos et que _cette utilisation médiatique pourrait poser problème au regard du code électoral_".

Très ennuyeux pour l'image de l'AML - Bernard Delaveau, secrétaire de l'AML

Comme l'a révélé et détaillé l'enquête de Radio France, un certain nombre de maires font part au président Cuillerier de leur étonnement quant à l'existence de cette opération de financement et distribution de masques par le candidat Serge Grouard. Beaucoup indiquent l'avoir appris après avoir été appelé par nos soins. C'est le cas de Jean-Claude Bouvard, ancien maire de Guigneville et trésorier de l'AML qui dit ne pas avoir "apprécié d’apprendre par un journaliste qu’une commande de 100.000 masques avait été passée par l’intermédiaire de Serge Grouard".

Même son de cloche de la part de Bernard Delaveau, ancien maire de Paucourt et secrétaire de l'AML, qui trouve cela "très ennuyeux pour l'image de l'AML". Malgré un courrier adressé le 4 mai, Frédéric Cuillerier "présente ses excuses" à ses collègues pour un déficit d'information avant de rajouter qu'il "ne pouvait imaginer que la cellule d’investigation de Radio-France allait mener une enquête approfondie sur le sujet".

Extrait du compte rendu du comité directeur de l'association des maires du Loiret - Droits réservés AML 45

Le président de l'AML esseulé

Au-delà des reproches sur un manque d'information, certains membres du comité directeur de l'association des maires du Loiret se montrent plus critiques sur le bien-fondé de cette opération. Ancien maire d'Autry-le-Châtel, Jacques Girault parle de "maladresse". Ancien maire de Gien et vice-président de l'AML, Christian Bouleau est plus acerbe et pense que"le président de l’AML a manqué de prudence face aux agissements politiques de Serge Grouard". Christian Bouleau interroge alors "sur l'attitude que l'AML et son comité directeur devraient adopter face à un éventuel contentieux électoral". Le président Frédéric Cuillerier répond "qu'il prend l’engagement devant ses collègues, s’il devait y avoir une enquête, de se mettre en retrait de la présidence de l’association, et de répondre seul de cette action devant la commission électorale ou le procureur de la République si cela s’avérait nécessaire".

Selon nos informations, Brigitte Burdin, la directrice de l'AML aurait prévenu par mail le président Cuillerier des risques potentiels de l'opération au regard de la réglementation. Ni l'un ni l'autre n'ont confirmé ou contesté l'existence de ce courriel. Brigitte Burdin nous a indiqué toutefois qu'elle "avait _fait en sorte que les choses soient suffisamment claires_" et que "s'il y avait une enquête, elle y répondrait". De son côté, Frédéric Cuillerier précise "qu'il n' y a absolument rien d'illégal, bien au contraire, je suis fier de l'action que nous avons menée, il n' y a rigoureusement rien d'illégal". Les craintes de poursuites judiciaires de l'association des maires du Loiret se sont depuis confirmées avec l'ouverture lundi 6 juillet d'une enquête préliminaire par le parquet d' Orléans pour soupçons de financement illégal de campagne électorale.

