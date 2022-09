Affectations forcées de médecins : pas une solution à la pénurie estime la ministre Caroline Cayeux

La Ministre des Collectivités territoriales en visite dans l'Indre ce vendredi (16/09). Caroline Cayeux (qui par ailleurs précédait Gil Avérous au poste de présidente de l'association Villes de France) a répondu à l'invitation de l'association des maires de l'Indre qui tenait son assemblée générale.

La ministre a entendu, lors des discours, les alertes lancées par plusieurs élus indriens, notamment sur les problèmes d'accès au réseaux fibres et 4G sur l'ensemble du territoire et surtout sur celui de la désertification médicale de plus en plus prégnante. Dernier témoignage en date, la fermeture forcée des Urgences d'Issoudun dans la nuit de jeudi à vendredi.

Création d'une commission

Malgré cette accélération de la pénurie de médecins, Caroline Cayeux n'estime toujours pas pertinent de recourir à la coercition pour faire venir des médecins en zone rurale et continue de prôner des solutions incitatives pourtant déjà mises en place.

"C'est difficile parce que ça veut dire obliger les médecins à venir dans ces zones. Je pense qu'il faut plutôt les séduire sur les territoires parce qu'ils y trouveront une qualité de vie, un environnement que les maires assument. Et je crois que plutôt que de les obliger - ce qui ne marchera pas, vous ne pouvez pas obliger des médecins à s'installer ici ou là - des remplacements, des missions aussi médicales , séduire les jeunes internes, les amener dans des programmes doctorants dans des programmes de recherche permettront de répondre et d'améliorer les manques de médecins dans certains départements."

La ministre affirme prendre le problème au sérieux et a annoncé le début d'un travail en commun avec son homologue Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, ainsi que la création à venir d'une commission avec les acteurs de santé pour trouver de nouvelles solutions.

Cœur de Ville Acte 2

Concernant les dispositifs de redynamisation des villes moyennes , Caroline Cayeux a rappelé la pérennisation des dispositifs Cœur de Ville (dont profitent Châteauroux et Issoudun dans l'Indre mais aussi Vierzon dans le Cher) et Petites villes de demain (16 communes concernées dans l'Indre) jusqu'en 2026. Les réalisations effectuées lors de la première phase du dispositif Cœur de Ville seront par ailleurs évaluées pour tenter de faire émerger les solutions les plus efficaces en 2e phase.