Afghanistan : la maire de Besançon propose d'accueillir des réfugiés dans sa ville

Elle a posté ce message sur le réseau social Twitter, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron sur la situation en Afghanistan. Anne Vignot propose d'accueillir des réfugiés afghans qui fuient le régime taliban. Avec cette annonce, elle dit répondre "au devoir d'humanité de la France".

Une réponse à Emmanuel Macron

Anne Vignot, maire écologiste élue en 2020, interpelle aussi le président de la République dans ce tweet, en affirmant que "nous avons les capacités d'accueillir dignement". Emmanuel Macron, dans son allocution ce lundi soir, a annoncé vouloir "protéger" la France de "flux migratoires irréguliers importants qui mettraient en danger ceux qui les empruntent et nourriraient les trafics de toute nature". Il a décidé avec d'autres pays européens de construire "une réponse robuste, coordonnée et unie qui passera par la lutte contre les flux irréguliers, la solidarité dans l'effort, l'harmonisation des critères de protection et la coopération avec les pays de transit et d'accueil, comme la Pakistan, la Turquie ou l'Iran".

Une annonce formulée aussi par d'autres maires

Ces propos ont provoqué untollé à gauche et plusieurs autres maires, notamment écologistes, se disent prêts à accueillir des réfugiés afghans ce mardi, notamment à Marseille, Strasbourg, Lyon ou encore Clermont-Ferrand.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix