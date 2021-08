Afghanistan : le maire de Colombelles dans le Calvados prêt à accueillir des réfugiés

Le maire de Colombelles près de Caen, se dit prêt à accueillir des réfugiés Afghans fyant leur pays, après la montée au pouvoir des talibans. Il insiste sur le besoin de secourir ceux qui ont travaillé aux côté se l'armée française.

"J'ai proposé que Colombelles accueille peut-être une ou deux familles. On a les capacités logistiques et en terme de logement", assure le maire divers gauche.

"Ce sont des traducteurs, du personnel civil travaillant auprès de nos ambassades et de notre armée qui aujourd'hui se trouvent menacés par, appelons un chat un chat, la barbarie totalitaire des talibans", résume Marc Pottier. Depuis lundi 16 août, le pouvoir afghan est tombé entre les mains des talibans et des milliers d'Afghans tentent de fuir le pays.

"Il me semble important que nous puissions faire en sorte de les protéger et de les recevoir parce que ce sont des gens qui ont risqué leur vie pour notre pays, en quelque sorte en étant aux côtés de nos soldats", explique Marc Pottier. On ne peut pas être sensible à cette situation de détresse."

Plusieurs maires de France proposent eux aussi sur Twitter d'accueillir des réfugiés afghans comme Benoît Payan maire de Marseille, Grégory Doucet (Lyon), Anne Vignot maire de Besançon et Olivier Bianchi (Clermont-Ferrand).