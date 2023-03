Âge de départ, régimes spéciaux : les sénateurs des Pyrénées-Atlantiques débattent de la réforme des retraites

Alors que le projet de réforme des retraites est entre les mains des sénateurs , France Bleu Pays Basque a convié trois sénateurs des Pyrénées-Atlantiques à en débattre dans ses studios ce lundi. Denise St Pé (MoDem), Max Brisson (LR), et Frédérique Espagnac (PS) étaient réunis à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre le projet du gouvernement.

France Bleu Pays Basque : Cette réforme est-elle vraiment indispensable ?

Denise St Pé: Il fallait effectivement mettre ce dossier en discussion pour deux raisons essentielles. La première : il faut absolument sauver la retraite par répartition. Nous sommes pour que la solidarité nationale s'exerce dans ce pays et qu'il n'y ait pas que de la capitalisation. Deuxième raison : les mécanismes aujourd'hui, il faut leur apporter des correctifs parce qu'il y a des déséquilibres structurels.

Frédérique Espagnac : Le COR dit que les dépenses de retraites dérapent pas. Elles sont relativement maîtrisées dans la plupart des hypothèses. En fait, non. On pouvait justement attendre et je pense réellement que les ressources aujourd'hui, notamment de la Cades, permettent de financer les retraites puisqu'on voit même qu'aujourd'hui les dépenses diminuent. Donc évidemment, je voterai contre cette réforme des retraites.

Max Brisson : Un système par répartition, c'est un système profondément démographique et la démographie aujourd'hui fait que si on ne travaille pas davantage, on va au casse-pipe du système par répartition. Nous voulons sauver d'abord le système de répartition. Il y aura aujourd'hui plus de 20 % des Français qui ont 65 ans et plus, alors qu'ils n'étaient que 13 % dans les années 80. Cet effort, c'est un effort de deux ans. Il me semble tout à fait conciliable avec, par ailleurs, l'augmentation longue d'espérance de vie. Le travail permet de produire de la richesse collective et cette richesse collective, on en prélève une partie pour financer un système par répartition qui est un système de solidarité. Si on travaille moins, on produit moins de richesse et la répartition est plus difficile à faire. Et c'est ce système là qu'il faut préserver en augmentant le temps de travail mis au service de cette répartition.

Denise St Pé, sénatrice (MoDem) des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Oihana Larzabal

Les retraites sont un point de désaccord majeur entre centristes et LR ?

Denise St Pé : C'est vrai que ça a été un point d'achoppement cet index senior, parce que nous, les centristes, nous voulons que les entreprises se responsabilisent aussi. Et à partir de ce matin va être discuté le CDI senior pour laisser aux seniors toute leur place et là nous serons exigeants, parce qu'il faut que les entreprises aussi jouent le jeu, de même que tous les salariés.

Patrick Kanner, qui préside le groupe socialiste, veut éviter que cette réforme soit votée...

Frédérique Espagnac : Pourquoi Patrick Kanner dit qu'il ne faut pas qu'elle soit votée ? Tout simplement parce qu'il y a à peu près 70 % de la population française aujourd'hui qui est contre. On voit même une mobilisation des plus jeunes. Quand on voit aujourd'hui une telle inquiétude au niveau de la population, je crois que ça doit aussi être entendu. Pourquoi ne pas ne pas la voter? Tout simplement parce qu'elle est inconstitutionnelle. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une augmentation de pauvreté chez les plus anciens. Aujourd'hui, on a déjà 1,5 million, soit 10 % de cette catégorie d'âge des plus de 64 ans qui sont dans la précarité. Aujourd'hui le gouvernement a changé les modalités du chômage et ils seront de moins en moins accompagnés, donc moins de travail et un accompagnement le plus faible possible des ressources les plus faibles possible. C'est amener nos plus anciens dans une situation de précarité inacceptable dans notre pays.

Des concessions sont-elles possibles sur l'âge de départ à la retraite ?

Denise St Pé : Je trouve qu'il y a eu quelques erreurs de communication du gouvernement en faisant de ce point 65 ans un point dur et incontournable. Mais je veux saluer le travail qui a été fait quand même par Elisabeth Borne, et par Olivier Dussopt, qui ont discuté avec les syndicats puisque d'un commun accord, ils sont arrivés à l'âge de 64 ans, donc déjà, ça a été un petit peu reculé. Après, j'ai envie de dire ça dépend des conditions dans lesquelles on travaille et là, moi, j'attends. J'attends fermement, la loi qui va nous parler du travail et de la revalorisation du travail, parce qu'aujourd'hui je considère effectivement que le travail n'est pas suffisamment rémunéré dans certaines branches.

Max Brisson : Il n'y a pas que l'article sept dans ce texte. C'est celui dont on parle le plus, on ne parle pas de ceux qui suivent. Et c'est d'ailleurs bien dommage parce qu'il y a là, peut être, des points très importants sur la pénibilité, sur le travail des seniors, en termes de méthodes. Pour revenir sur ce que dit Denise St Pé : on aurait peut être pu faire mieux pour se passer d'un front commun entre Monsieur Martinez (CGT), et monsieur Berger (CFDT). Il eût été peut être souhaitable qu'une loi travail précède la loi sur la réforme des retraites. Voilà quelques erreurs de méthode.

Frédérique Espagnac : Pour l'instant [la loi travail] , elle n'est pas à l'ordre du jour. On peut faire de l'incantation, mais la vérité, c'est que pour l'instant, elle n'est pas à l'ordre du jour.

Frédérique Espagnac, sénatrice (PS) des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Oihana Larzabal

Les syndicats appellent à bloquer le pays. Soutenez-vous ces modes d'action ?

Frédérique Espagnac : Absolument. Je l'assume complètement. Oui, et je comprends tout à fait les uns et les autres qui seront demain dans la rue. C'est aussi un point démocratique. Je crois que les manifestations sont aussi le moyen de se faire entendre puisque le gouvernement n'entend pas. J'entends mes collègues aujourd'hui dire qu'ils veulent sauver le système par répartition. Moi, j'ai vu deux choses ce sont des amendements arrivant sur le système de capitalisation à la fois par le gouvernement pour demander un rapport et à la fois par les sénateurs. Il faut quand même dire la vérité ! On voit aujourd'hui poindre la vérité, c'est que nous sommes en train de basculer sur un système de capitalisation. En tout cas, c'est le premier pas et en fait, c'est une double peine qui est en train de se préparer. On est en train de reculer l'âge légal à 64 ans et en même temps, ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que nous allons droit dans la capitalisation puisque c'est ce qui a été ouvert par le gouvernement au Sénat.

Max Brisson : Les manifestations sont tout à fait légales, elles sont tout à fait dans l'ordre des choses constitutionnelles, comme la grève. Je respecte profondément le droit de grève qui est un droit constitutionnel. Le droit de blocage, lui n'est pas constitutionnel et le blocage s'oppose à notre droit constitutionnel, celui de la liberté de circuler, la liberté de travailler. Donc il y a là deux droits qui s'opposent, mais nous verrons bien. Ne faisons pas de procès a priori sur ce qui va se passer et sur le niveau de mobilisation. Petit point sur la capitalisation puisque un amendement a été voté hier, à l'origine porté par mes amis après un débat intéressant. Pour nous, la capitalisation, c'est un troisième étage, comme dans beaucoup de pays d'Europe. Le socle, c'est la répartition, c'est le système voulu par le Conseil national de la résistance. Il est dans le pacte républicain. Ensuite, il y a un autre système complémentaire, géré d'ailleurs par les syndicats. Et nous pensons qu'on peut commencer à réfléchir pour une capitalisation collective, solidaire, obligatoire et qui ne serait que le troisième étage de la fusée.

Max Brisson, sénateur (LR) des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Oihana Larzabal

Il faut mettre fin à tous les régimes spéciaux, même ceux des sénateurs ?

Denise Saint Pé : D'abord, je reviens juste un instant sur la question précédente pour vous dire que les centristes n'ont pas voté le système de capitalisation, puisque nous ne sommes pas d'accord. Je veux dire en préalable que je reconnais le travail effectué par de nombreuses branches qui sont ciblées puisqu'il y a cinq régimes spéciaux qui ont, à travers l'article premier qui a été voté au Sénat, qui ont été supprimés. Je veux reconnaître quand même le travail et notamment le travail d'une branche que je connais bien, c'est les gaziers et les électriciens. Par contre, n'oublions pas que notre objectif et notre courage politique, j'allais dire, c'est aussi de gommer les disparités dans le pays. Nous, les centristes au Sénat, notre marqueur fort, ça a été aussi de dire on veut taxer les revenus du patrimoine, c'est à dire on ne veut pas que le poids des cotisations retraite ne revienne que sur la valeur travail. Et j'en termine sur votre question qui vous intéresse particulièrement, c'est les sénateurs : pour ma part, je suis tout à fait prête pour l'exemplarité politique que nous devons donner au pays que l'on revoie le système le régime de retraite des Sénateurs.

Max Brisson : Je pense qu'il faut que tout le monde fasse une part d'effort. On ne peut pas partir à la retraite à 64 ans pour les uns et à 56 ans pour les autres. Il faut que chacun fasse un effort. C'est cela qui est en cause. Ce n'est pas tellement le mode de financement, ce n'est pas le statut. Il faut amener toute la nation à faire un effort pour sauver le système par répartition et pour assurer son financement. Quant à la Caisse autonome des sénateurs, oui, nous allons la faire converger. Les sénateurs, par exemple, ne pourront pas prendre leur retraite avant 64 ans.

Frédérique Espagnac : Je suis la seule à avoir voté pour leur maintien. J'ai été la seule à intervenir pour les soutenir. En l'occurrence il se trouve que mon père a travaillé à EDF et je le voyais partir la nuit à 4 h du matin, au moment des tempêtes et des inondations et autres, prendre les risques avec ses équipes. C'est ça la vie, c'est la pénibilité de ces métiers là et il est tout à fait normal qu'ils partent plutôt.