CARTES - Âge moyen, richesses, désert médical : le portrait de votre circonscription en Nouvelle-Aquitaine

Pour cerner le profil des habitants des 49 circonscriptions de la Nouvelle-Aquitaine, avant le premier tour des élections législatives de ce dimanche 12 juin, plusieurs critères sont importants à prendre en compte. L'âge moyen permet d'éclairer sur la sociologie d'une région. La concentration des richesses permet de mieux comprendre les problématiques qui vont trouver un écho dans telle ou telle circonscription, de même que le fait d'avoir un médecin à disposition ou non dans sa commune. France Bleu a compilé les données démographiques et géographiques de l'Insee.

Un âge moyen entre 36 ans et 49 ans

Au niveau national, l'âge moyen se situe aux alentours de 41 ans en France, il culmine à 44 ans pour les circonscriptions de Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres des circonscriptions de la Nouvelle-Aquitaine varient entre 36,2 ans dans la 2e circonscription de la Gironde - qui concentre toute la partie sud de Bordeaux - et 49,5 ans dans la 3e circonscription de Dordogne. Les circonscriptions de Bordeaux et Poitiers sont les plus jeunes car elles abritent toutes les deux un vaste bassin de population étudiante. Dans cette dernière, près d'un habitant sur cinq est un étudiant.

Pour afficher la carte en plein écran, cliquez ici.

Une richesse concentrée sur le littoral

Si le taux de chômage, selon les chiffres fournis par l'Insee, est sur une moyenne de 5,68% de la population active dans les 47 circonscriptions de la Nouvelle-Aquitaine, il est aussi intéressant de se pencher sur la concentration des richesses de la région. À première vue, la Gironde ressort, si l'on exclut les trois circonscriptions du nord du département. Puis la séparation entre littoral et l'intérieur des terres apparaît. Les circonscriptions situées sur le littoral atlantique et qui englobent l'Île de Ré, le Médoc, le Bassin d'Arcachon et le Pays basque se dégagent plus nettement.

En cliquant sur la circonscription qui vous intéresse, vous pouvez afficher le niveau de vie médian, la part de la population active au chômage, et la part de population de la circonscription qui vit dans un ménage pauvre. Pour afficher la carte en plein écran, cliquez ici.

Accès aux soins : la façade Atlantique encore bien pourvue

Une nouvelle fois, le littoral Atlantique sort du lot, avec une spécificité girondine car les habitants de la moitié des circonscriptions du département (six sur douze) n'ont absolument aucun problème de manque de médecin dans leur commune. À l'inverse, la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, celle de Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port, concentre le moins de médecin avec 40% des habitants qui ont un généraliste dans leur commune.

Pour afficher la carte en plein écran, cliquez ici.