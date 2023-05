Agglo de Bastia : Quand projet social de territoire et locations Airbnb font débat

Un projet social de territoire pour la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB)... Un premier diagnostic pour la réalisation de ce document a été présenté ce lundi 22 mai en conseil communautaire. Un document comportant 13 fiches actions et dont la mise en oeuvre opérationnelle devrait démarrer en fin d’année avec comme objectif de renforcer le lien entre les habitants et de lutter contre la précarité et les situations d'isolement. Un budget de fonctionnement de 230 000€ sur 2 ans a été alloué à ce programme. L'opposition, seulement représentée par Julien Morganti (Un Futur pour Bastia) et Hélène Salge (Unione per Bastia), a voté contre, déclarant notamment que ce projet social manquait "de perspectives", eu égard à un état des lieux alarmant ; 19% de la population de la CAB vivant sous le seuil de pauvreté. Autre réaction, celle de Michel Rossi, maire de Ville di Pietrabugno et 5ème vice-président de l'agglo en charge de l'attractivité du territoire qui s'est dit "interpellé" par le coût de l'opération et la manière dont elle serait absorbée par l'établissement public. "Faire en sorte qu'on mette tout dans ce projet social du territoire cela me paraît peut-être trop exagéré" a déclaré Michel Rossi, prônant "des politiques sectorielles bien ciblées et la nécessité de dynamisation économique du territoire, à travers la création de richesses et d'emplois pour lutter contre la précarité".

Quelques minutes auparavant, ce dernier avait fait la présentation du bilan d'activité de l'Office Intercommunal de Tourisme (OIT) de l'Agglomération de Bastia, un bilan d'activité faisant état de 90 000 visiteurs accueillis en 2022, de l'obtention de la labellisation « Qualité Tourisme » et dépenses pour l'exercice 2022 d'1,3M€ en fonctionnement et investissement, avec des recettes comprenant une subvention attribuée par la CAB de 570 000€ et la Taxe de séjour d'un montant de 493 400€, provenant du produit perçu par l'agglo : 542 740€ répartis à 10% pour l'Agence du Tourisme de la Corse et 90% pour l'OIT. "On peut observer -ce n'est pas le lieu aujourd'hui mais il faudra le faire- l'impact des locations dites "Airbnb meublés" dont on parle beaucoup en ce moment et dont il faut tirer profit, tout en restant vigilant quant au développement de ce phénomène qui n'est pas nouveau que chez nous" avait alors indiqué Michel Rossi.

"Bastia, quartier OPAH 2 600 logements il y a 450 Airbnb", Pierre Savelli, maire de Bastia, 1er vice-président de l'agglo

De son côté, Pierre Savelli, le maire de Bastia, 1er vice-président de l'agglo en charge de l'action sociale d'intérêt communautaire et de l'équilibre social de l’habitat, n’a pas digéré que le budget du projet social de territoire soit, en quelque sorte, remis en question. Un projet social qui s’appuiera sur 4 axes : l’accompagnement social et l’insertion professionnelle, les personnes âgées et la dépendance, la jeunesse, la prévention et la santé.

"On ne veut pas du tourisme qui dure 2 ou 3 mois, on veut le tourisme qui dure à l'année" a souligné Pierre Savelli qui présentera un rapport à ce sujet lors du prochain conseil municipal de Bastia. "Les Airbnb, on va les réglementer parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des quartiers qui soient vides. Bastia, quartier OPAH 2 600 logements il y a 450 Airbnb, ce sont des chiffres qui sont quand même assez impressionnants et marquants, donc si on laisse faire ça, ces logements-là ils ne seront pas la location, s’ils ne sont pas à la location ça veut dire que le prix du mètre carré va augmenter et le prix d'achat va augmenter aussi, ce qui veut dire qu’on aura bientôt une ville en OPAH mais peut-être que des OPAH on va en faire aussi dans les villages. Eh bien vous aurez des villages qui seront vides et il faut réglementer tout ça. Notre seul souci, c'est celui-là : La politique, c'est de faire changer le monde, mais surtout d'essayer de faire pour que les gens qui sont en difficulté le soient moins, sinon on peut dire que le social, c'est trop. Le social, ce n’est jamais trop".

"Je ne peux pas laisser dire que je suis le chantre du Airbnb", Michel Rossi, maire de Ville di Pietrabugno et 5ème vice-président de l'agglo

Le maire de Ville di Pietrabugno et 5ème vice-président de l'agglo a par la suite tenté de nuancer son propos. Ambiance…

"Je ne peux pas laisser dire que je suis le chantre du Airbnb" a-t-il dit. "Vous savez qu'on a par ailleurs évoqué ce sujet l'an dernier en conseil communautaire et que, de ce point de vue-là, les mesures qui peuvent être prises, bien entendu, seront avec mesure et efficacité. Ça, je ne peux pas l'entendre dire bien entendu, je suis non seulement satisfait, mais j'ai félicité, par ailleurs, les personnes qui ont réalisé ce document et c’est tout à l'honneur de la CAB de l'avoir réalisée. Quand je parle développement économique ou touristique ou attractivité, je ne crois pas être à côté de quelque chose qui serait, comment dire, à l'encontre d'un projet social du territoire, l’un n'empêche pas l'autre, bien au contraire, l'un peut enrichir l'autre".

De son côté, Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB, a conclu le débat non sans agacement. "Je suis d'accord pour la création de richesse. Pour tous d'ailleurs" a-t-il expliqué. "Je suis d'accord pour la partie économique intégrée. Mais quand on est dans autant de transversalité, quand on en demande autant à une intercommunalité, il serait bon que ce qu'on entend en interne, on l’entende à l'externe aussi parce qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et quand on veut faire de l'économie, quand on veut faire plus de social, quand on veut faire plus de transports, quand on veut créer de la richesse. Pour tout ça, il faut avoir des moyens et si le seul créneau des uns des autres, c'est de taper systématiquement, d'agiter le chiffon rouge sur les augmentations. Effectivement, on peut toujours faire plus, mais avec moins, ce n’est pas possible. Ça n’existe pas, donc après il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir se positionner dans un collectif, dans l’intérêt général d'une agglomération et pas simplement à des fins politiciennes ou autres, venir nous raconter la même histoire. L'histoire ne repasse pas les plats".

Le conseil communautaire de l'agglomération bastiaise s'est réuni ce lundi 22 mai

Le modèle constructif du stade Armand-Cesari modifié

Parmi les autres rapports présentés sans vote lors de ce conseil communautaire, l'adhésion de la Communauté d’Agglomération de Bastia au dispositif « Climat et Résilience » pour lutter contre recul du trait de côte. Un nouvel engagement pour la préservation du littoral qui permettra d’anticiper les conséquences du changement climatique et d’y faire face, par le biais notamment d’un véritable accompagnement technique. Puis enfin l'avant-projet sommaire de la modernisation du stade Armand-Cesari de Furiani a été présenté. Le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, a notamment fait état de modifications dans le modèle constructif des nouvelles infrastructures, à savoir le rattachement des toitures entre les différentes tribunes, à l'image de la Sud et de l'Est, un rattachement qui ne sera finalement plus réalisé du fait du poids de responsabilités trop important engendré par cette opération pour les entreprises assurant la maîtrise d'œuvre et les études.

Pour Julien Morganti, conseiller communautaire d'opposition "Un Futur pour Bastia", il s'agit d'un projet majeur mais qui est, selon lui, "source de télescopage" avec le projet social de territoire de l'agglo débattu également ce lundi

Par ailleurs, il a été annoncé que la maquette du futur stade Armand-Cesari qui avait été retrouvée détruite, il y a quelques semaines, sera entièrement reconstruite et ce, gratuitement par un fan du Sporting et chef d'entreprise Pierre-Louis Sammarcelli.