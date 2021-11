Marie-Françoise Fournier et son équipe annoncent qu'ils vont boycotter les prochains conseils communautaires de l'agglomération du Grand Guéret. La maire de Guéret estime qu'elle ne peut plus cautionner la façon dont la collectivité fonctionne.

Agglo du Grand Guéret : Marie-Françoise Fournier et son équipe ne siègeront plus à aucune réunion

Le conflit entre Guéret et la communauté d'agglomération franchit une nouvelle étape : dorénavant, Marie-Françoise Fournier et les treize élus issus de sa majorité, comptent pratiquer la politique de la chaise vide à chaque séance et chaque réunion de travail du Grand Guéret. Le prochain conseil communautaire se fera donc sans l'équipe de la maire de Guéret.

Le torchon n'en finit pas de brûler

Marie-Françoise Fournier avait déjà été démise de ses fonctions de vice-présidente de l'agglo au printemps, après s'être fermement opposée à la hausse des impôts locaux. Suite à cet évènement, elle avait déjà cessé de siéger en commission.

Mi-octobre, la divulgation d'un rapport interne, écrit par une ancienne cadre de l'agglo, a ravivé les désaccords entre son équipe et celle d'Eric Correia, le président de l'agglomération. Ce rapport pointait de nombreux dysfonctionnements dans la collectivité. La maire de Guéret a donc demandé un conseil communautaire exceptionnel pour en discuter. Elle a aussi sollicité la mise en place d'une nouvelle gouvernance à l'agglo. Elle n'a obtenu ni l'un ni l'autre, d'où cette décision radicale d'arrêter de siéger : "Comme aucune de nos suggestions n'est entendue et que notre parole ne pèse rien, on ne peut plus cautionner la façon dont l'agglomération marche", explique Marie-Françoise Fournier.

Une décision symbolique

La maire de Guéret le reconnait : "c'est une position de principe". L'absence des 14 élus de l'équipe de Marie-Françoise Fournier est symbolique car ils ne sont pas majoritaires : en tout, l'agglomération compte 55 élus communautaires. Les autres pourront continuer de voter de nouvelles décisions.

En prenant arrêtant de siéger, Marie-Françoise Fournier espère susciter une réaction de soutien de la part des autres communes. En revanche elle le dit clairement : la loi ne permet pas à la ville de Guéret de quitter l'agglomération.

Elus communautaires de Guéret eux aussi, mais issus d'un autre courant politique, Sylvie Bourdier et Gilles Brunatti vont se consulter pour savoir s'ils suivent l'équipe de Marie-Françoise Fournier dans sa politique de la chaise vide. En attendant, ils ont tous deux décidés de ne plus participer aux votes concernant le volet financier de l'agglomération. Ils dénoncent un manque de transparence et de dialogue sur ce sujet.

Contacté, Eric Correia le président de l'agglomération, n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.