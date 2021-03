Agglo Pays basque : les groupes politiques s'invitent

Nouvelle étape au sein de l'Agglomération Pays Basque. Samedi lors d'une session fleuve (huit heures de débat sans interruption), les 222 conseillers se sont entendus sur un règlement intérieur. Il entérine notamment la constitution de groupes politiques parmi les représentants des 158 communes du Pays Basque. Le règlement intérieur a été approuvé par 183 voix pour (sur 213), 9 contre et 18 abstentions.

Des doutes pour certains

Depuis sa constitution, il y a quatre ans, la CAPB n'avait pas mis en place ce point, pourtant inscrit dans la loi. Une mesure qui fait des malheureux, à l'image de Sauveur Bacho. Le maire d'Arbérats-Sillègue, proche de Saint-Palais, estime que l'arrivée de groupes politiques dans l'assemblée pourrait dénaturer son fonctionnement et la philosophie de départ.

Sauveur Bacho, maire de Arberats Copier

Sauveur Bacho : "Ici, on a eu une façon particulière de bâtir cette communauté d'agglomération. Avec toutes les sensibilités [...] Ce qu'on nous propose, ça peut aller aussi vers une autre façon de fonctionner. Ça peut aller aussi vers des dérives si on n'y prend pas garde. Il faut que la communauté d'agglomération continue quand même son travail sur un projet global au niveau du Pays basque et en particulier sur l'intérieur, la côte, les complémentarités entre territoires. Qu'est ce qu'on fait pour demain ? Je pense que le plus important, ça va être ça. Comment on bâtit ce Pays basque de demain."

Une opportunité pour d'autres

D'autres conseillers en revanche, saluent l'arrivée de groupes politiques au sein de l'Agglo. C'est le cas d'Egoitz Urrutikoetxea, maire EH Bai de Lichans-Sunhar.

Egoitz Urrutikoetxea, maire de Lichans Copier

Egoitz Urrutikoetxea : "Il ne me semble pas qu'on entre dans une nouvelle ère en ce qui concerne la vie de l'Agglo. On aura la possibilité maintenant d'organiser des collectifs qui permettent de donner un sens à une réalité déjà existante et qui permettent également d'obtenir des moyens supplémentaires pour pouvoir travailler de près les dossiers présentés, parfois compliqués et dont les élus avons très peu de moyens, afin de nous forger une opinion."

France Bleu Pays Basque : "Vous même en début de séance, vous avez pris la parole au nom d'EH Bai. Est ce que ça veut dire qu'Euskal Herria Bai va créer son propre groupe?"

Egoitz Urrutikoetxea : "Je suis intervenu au nom d'EH Bai. Ce n'est pas la première fois qu'on intervient au nom d'un collectif. Quand on prend la parole, on la prend au pluriel, indiquant qu'on représente un collectif d'élus, qui a participé à la mise en place de l'agglo et un collectif d'élus qui, tout en tenant compte de cette représentativité territoriale, souhaite participer au succès de l'Agglo."

Autre élu, heureux de l'entrée des groupes, Claude Olive, le maire d'Anglet. L'édile les Républicains a déjà mentionné qu'il constituerait un groupe politique avec d'autres élus.

Claude Olive, maire d'Anglet Copier

"Je suis intéressé par cela, on verra comment ça va avancer. En tout cas, aujourd'hui, il y a des gens qui s'organisent à l'extérieur et qui avancent quelque part, Covid oblige, masqués. Très clairement, quand on voit certaines délibérations, on a des votes bloqués de 40, 45 personnes. Et quand on regarde la nature du vote, on voit bien de quelle coloration politique ça vient. J'ai rebondi parce qu'il y a eu un intervenant qui s'est exprimé en plénière au nom d'EH Bai, au nom d'un parti politique [...] j'aime la clarté, j'aime la transparence. Alors, les groupes politiques, puisque le règlement le permet, on va les créer."

Le président de la Communauté d’agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray - par ailleurs pas forcément emballé par l'arrivée de groupe politique dans l'assemblée, il l'a déclaré lors de la séance - a promis de dresser le bilan de ce nouveau règlement intérieur d'ici un an.