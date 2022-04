Agglomération de Mont-de-Marsan : le budget à nouveau soumis au vote, issue incertaine

Les élus communautaires de l'agglomération de Mont-de-Marsan (Landes) sont convoqués à nouveau ce jeudi 14 avril, cette fois en urgence, pour adopter ou rejeter le budget primitif 2022 de l'intercommunalité. Ce budget avait pourtant été adopté, à 28 voix contre 25 le jeudi 7 avril, mais l'agglomération estime aujourd'hui qu'une "potentielle fragilité juridique" peut rendre ce vote caduc et qu'il convient donc de proposer un nouveau scrutin. Or les collectivités locales doivent, en France, voter leur budget chaque année avant le 15 avril. Pour l'agglomération de Mont-de-Marsan c'est donc ce jeudi soir ou jamais. Si le budget est rejeté ce jeudi, alors ce sera la préfète des Landes qui gérera l'agglomération de Mont-de-Marsan.

Ce nouveau vote intervient sur fond de tension croissante entre les membres de l'assemblée communautaire, avec d'un côté des élus pro-Charles Dayot, l'actuel maire de Mont-de-Marsan (divers droite) et de l'autre des élus frondeurs pro-Geneviève Darrieussecq, ex-maire de Mont-de-Marsan et actuelle ministre déléguée aux Armées (Modem). Ces élus, qui composaient auparavant la majorité communautaire, se déchirent désormais. Chaque bloc est composé de plus ou moins 25 élus. Enfin, il y a aussi 7 élus de gauche, dont le vote peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre.

Le 7 avril, lors du premier vote du budget à bulletin secret, une égalité a été constatée : au moment du dépouillement, 25 bulletins "pour", 25 bulletins "contre", 3 bulletins blancs et 2 nuls ont été comptabilisés. Une incertitude concernant un bulletin "contre" n'ayant pas le bon format a conduit le président, Charles Dayot, à proposer un nouveau vote à bulletin secret. Et c'est à l'issue de celui-ci que Charles Dayot a pu savourer sa victoire : 28 bulletins "pour" ont alors été comptabilisés, 25 "contre" ainsi que 2 blancs. Le budget a été considéré comme adopté. Jusqu'à que le camp des frondeurs, par la voix de Mathieu Ara, signale que le second vote était irrégulier : en cas d'égalité, les textes prévoient un rejet du budget. Pour Mathieu Ara, il n'y avait donc aucune raison de procéder à un second vote.

24 élus du camp Darrieussecq affirment avoir voté contre le budget

Reste une question : quelle est la liste exacte des élus ayant voté contre ce budget ? Impossible de le savoir, le vote était secret. Sauf qu'il y a des déclarations incohérentes : 30 élus affirment aujourd'hui avoir voté contre, or seuls 25 bulletins contre ont été comptabilisées lors de chacun de deux scrutins. Cinq élus ont donc menti, affirmant voter contre, mais s'abstenant ou votant pour dans le secret de l'isoloir.

La gauche, qui est officiellement contre le budget, a aussitôt été pointée du doigt par l'élu montois Mathieu Ara, proche de Geneviève Darrieussecq. Celui-ci accuse les élus de gauche d'avoir voté pour le budget ou de s'être abstenus, afin de maintenir Charles Dayot à son poste et ainsi faire perdurer la cacophonie dans l'enceinte communautaire. Une accusation de duplicité vivement contestée par la gauche, qui maintient avoir voté contre. Or, avoir glissé un votre contre, c'est ce qu'affirment aussi 24 élus du camp Darrieussecq, dans une déclaration envoyée à la presse ce mercredi 13 avril. "Nous tenons à affirmer ici que nous avons voté contre le budget primitif 2022 de Mont de Marsan Agglomération lors des 2 tours de scrutin organisés le jeudi 7 avril 2022" écrivent ces 24 élus, dont 11 maires de communes de l'agglomération, ainsi que Geneviève Darrieussecq et Mathieu Ara. Nous publions la liste complète ci-dessous. Les observateurs y verront peut-être plus clair ce jeudi 14 avril, lors du dernier vote. A condition, bien sûr, que le scrutin se fasse cette fois-ci à main levé, et non plus à bulletin secret.

Liste des 24 élus du camp Darrieussecq affirmant avoir voté contre le budget