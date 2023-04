Agglomération du Grand Dax : Julien Dubois retire les délégations des élus saint-paulois

Lors du dernier conseil communautaire, Julien Bazus, maire socialiste de Saint-Paul-lès-Dax, et Sylvie Péducasse, première adjointe communiste saint-pauloise, tous deux membres du bureau exécutif de l'Agglomération du Grand Dax, avaient refusé de participer au vote du budget 2023. Et Julien Dubois, le président du Grand Dax, avait prévenu. "Menacé" avait plutôt dit un élu saint-paulois. Si les membres du bureau exécutif de l'institution n'allaient pas dans le sens du président, ils seraient exclus. C'est donc acté ce vendredi par le maire de Dax.

ⓘ Publicité

Le communiqué de Julien Dubois

"Gouvernance du Grand Dax : le Maire de Saint-Paul et sa 1ère adjointe se sont exclus de l’exécutif. Au lendemain de mon élection comme Président de la communauté d’agglomération, j’avais fait le pari d’intégrer dans l’exécutif le Maire (socialiste) de Saint-Paul-lès-Dax et sa 1ère adjointe (communiste). Cet esprit d’ouverture s’était d’ailleurs matérialisé par un accord conjoint sur un projet de territoire unanimement voté et acté. Malheureusement, Mme Péducasse et M.Bazus ont choisi, de manière répétée, de rompre le consensus qui prévalait.

Ces derniers mois, un nouveau cap a été franchi à travers une opposition frontale sur les priorités politiques de notre action. Cette situation m’a donc conduit à rencontrer l’ensemble des autres Vice-Présidents, qui siègent au bureau. Unanimement, nous avons considéré que les élus contestataires, qui avaient été informés des conséquences de leurs oppositions, ne pouvaient plus rester à leur poste de Vice-Présidents, sauf à entraver l’efficacité des politiques actuellement menées au profit de nos concitoyens."

Il faudra remplacer ces vice-présidents

Compte tenu de l'importance des délégations des deux vice-présidents débarqués par le patron de l'Agglomération du Grand Dax, il faudra les remplacer. Mais reste cette question. Pourront-ils être remplacés par d'autres élus saint-paulois ? Et en cas d'impossibilité sur le casting, ce qui semble probable, l'exécutif de l'agglomération peut-il fonctionner, en termes de représentativité de la population de l'institution, sans élus de la deuxième commune de l'agglomération ? "C'est réellement un sujet", dit Julien Dubois sans pour autant répondre à la question avant de concéder : "aujourd'hui c'est une éventualité". Le nouveau bureau de l'Agglomération du Grand Dax sera voté le 10 mai prochain.

loading