Agglomération Pays Basque : des tensions sur des projets communautaires

Lors du conseil communautaire qui a duré plus de huit heures ce samedi, trois délibérations sur des "projets d’intérêt communautaires" ont enflammé les débats. Il s'agit du stade de l’Aviron Bayonnais, d'une salle polyvalente à Baigorri, et du pôle culturel de St Jean-de-Luz

Elle était extra-ordinaire au sens littéral. Cette séance de la Communauté d'Agglo Pays Basque / Euskal Hirigune Elkargoa (CAPB/EHE) , organisée samedi, salle Lauga à Bayonne, a marqué les esprits. D'abord sur la durée déjà : les débats ont duré plus de huit heures, non-stop. Ensuite, par sa configuration, avec la moitié des 232 conseillers seulement (en raison des normes sanitaires), une jauge qui a provoqué des tensions. D'autant que les gros dossiers ne manquaient pas : la 5G, les orientations budgétaires, le plan de déplacement urbains, le règlement intérieur. Mais ce qui a enflammé les débats, ce sont les trois délibérations de subventions sur des "projets d’intérêt communautaires". Les projets de pôle culturel de Saint-Jean-de-Luz, AB Stadium pour les travaux au stade Jean-Dauger de Bayonne et la salle omnisports à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Les 4,5 millions d'euros en faveur de ces trois projets votés (163 voix, 8 contre et 43 abstentions pour le projet luzien ; 141 voix favorables, 8 contre et 43 abstentions pour le dossier bayonnais ; 183 voix pour et 2 contre pour la salle en Basse-Navarre).

"Pas un exercice serein de la démocratie"

Mais dans l'opposition, des voix se sont élevées. L'élu bayonnais Europe Écologie les Verts (EELV), Mixel Esteban a été le premier à dénoncer une "politique de guichet, fondée sur des arrangements". Le conseiller municipal de Cambo Peio Etxeleku (PNB), référent pour le pôle Errobi, pointe lui "un manque de concertation". Il craint "le risque de voir s'instaurer des distorsions de traitement au risque de mettre en péril le principe d'équité, d'équilibre communautaire auquel nous sommes tous tellement attachés".

Avant le début de la séance, les élus ont rendu hommage à Raphaël Lassallette, ancien maire d'Hendaye © Radio France - Bixente Vrignon

La pilule ne passe pas, d'autant plus que les débats sur les orientations budgétaires ont laissé entendre que la CAPB allait sans doute se serrer la ceinture, faire des choix, prioriser certains projets, par manque de moyens. "Les choix budgétaires et fiscaux ne sont pas encore faits, et on nous dit que ces projets sont urgents" déplore le maire de St Pierre d'Irube, Alain Iriart (EH Bai). Autre son de cloche, celui du maire de Mauléon, Louis Labadot (PCF), qui s'est dit "gêné de découvrir des projets déjà ficelés." Certains évoquent même une "gêne", un "malaise" au moment d'aborder ces sujets. "Quand j'entends que ceux qui vont s'abstenir ou voter contre cette délibération prendront le risque de mettre en péril le destin de notre Communauté d'Agglomération Pays basque, j'avoue que je ne crois pas que ce soit là un exercice serein de la démocratie [...] Il y a de bons arguments pour s'abstenir", regrette le maire d'Urrugne, Filipe Aramendi (EH Bai).

Bataille "des rats des villes et des champs"

Une fronde que n'entend pas Claude Olive (LR), le maire d'Anglet. "Depuis quatre ans et la création de la CAPB, il n'y avait pas de règlement et on a été financé des projets. Et tout d'un coup, arrivent deux sujets sur la côte et hop, on se met à regarder, questionner sur 'est-ce que c'est la compétence communautaire avec un rayonnement communautaire' ? C'est ce qui me gêne beaucoup." Trois projets, à Saint-Jean-de-Luz, Bayonne et Baigorry, qui "font sens" martèle le vice président aux finances de l'Agglo Kotte Ecenaro (PS). Qui par ailleurs a rappelé "avec insistance que la jeune agglomération a choisi plusieurs fois de financer des équipements". Le maire d'Hendaye met également en avant "l'entraide nécessaire entre les différents territoires dans ce projet global."

Si l'édile de Saint Étienne-de-Baïgorry, Antton Curutcharry (EH Bai), également en charge de la culture reconnait peut-être, que "cet épisode a permis de prendre conscience de la nécessité de dialoguer encore plus au sein de l'assemblée et dans les différents groupes de travail", la vice-présidente bayonnaise Martine Bisauta (SE), monte au créneau pour sa part et évoque "des coups portés à nos fondations [...] Attention ! Ce débat ne surgit pas par hasard. nous tenons des propos qui sont fondamentalement différents avec ceux portés à nos fondations. Il y a quelques arrière-pensées. Attention à la bataille des rats des villes et des rats des champs."

Ajoutez à ces débats, de fond, l'arrivée prochaine de groupes politiques dans l'Assemblée de conseillers basques. De quoi parler d'un tournant pour la CAPB, quatre ans après sa création.