Agglomération Pays Basque : plus de 400 millions d'investissements d'ici 2026

Des chiffres et encore des chiffres. Le débat, parfois très vif, sur les orientations budgétaires 2022 de la Communauté d'agglomération du Pays Basque, s'est déroulé ce samedi 5 février 2022, lors d'un conseil communautaire. Les élus se sont réunis salle Lauga, et non au siège de l'institution, afin de satisfaire aux mesures sanitaires de lutte contre la pandémie de Covid-19. D'ici la fin de la mandature en 2026, ce sont plus de 400 millions d'euros qui doivent être injectés sur le territoire. Selon l'exécutif, "tous les voyants sont au vert". En dépit des chiffres positifs et des perspectives, des voix discordantes se sont faites entendre.

Investissements en hausse

Les finances de l'agglomération "se portent bien". C'est en tout cas le bilan dressé par le président de l'Agglomération Pays Basque Jean-René Etchagary et son vice président Kotte Ecenaro. Le rapport sur les orientations budgétaire précise que "les mesures fiscales prises en 2021, avec l'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ont permis de disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses actions". Pour autant cela ne devrait pas suffire puisqu'une augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagées est prévue cette année. Le rapport souligne aussi que la CAPB a investi plus de 87,6 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 14,8% par rapport à 2020. La dette de son coté, s'élève à 159 millions d'euros. Soit une progression de presque 10 millions.

Pour cette année, plusieurs axes de travail ont été présentés : projet d'une plateforme de l'habitat et d'une agence territoriale de l'Énergie et surtout d'une Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA). Le budget sera voté le 5 mars prochain.

Des voix discordantes

Les élus réunis salle Lauga à Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

Plusieurs élus ont fait entendre une petite musique différente. À commencer par le maire de Saint-Jean-le-Vieux. Pierre Eyherabide estime que le Pôle Garazi-Baïgorry reste bon dernier dans le classements des secteurs bénéficiant d'investissements. "Il y a eu zéro investissements sur les projets structurants", insiste l'élu. Des critiques aussi de la part du Maire de Saint-Pierre-d'Irube. Alain Iriart déplore "un manque de méthode" de l'agglomération qui "entraine une démarche communale plutôt que communautaire". Le maire de Bidart, qui n'a jamais caché ses doutes sur l'Agglomération, y est allée de sa critique. Selon Emmanuel Alzuri, "on a inventé le quoi qu'il en coûte avant tout le monde". Autrement dit, l'institution dépense trop et s'est attribuée trop de compétences. Des critiques auxquelles Jean-René-Etchagary a répondu : "Je ne veux pas d'une régression de notre agglomération".

Alain Iriart: "aujourd'hui on est toujours pas arrivé à arbitrer un budget d'investissements" Copier

Les élus réunis avec les mesures sanitaires © Radio France - Paul Nicolaï