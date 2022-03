Agnès Pannier-Runacher : "Nous avons arrêté l'hémorragie d'emplois" dans l'industrie

Pour la ministre, le bilan économique du président-sortant rend possible sa promesse formulée ce jeudi de parvenir au plein emploi en 2027 : "Nous avons affronté la crise économique la plus importante de ce siècle, avec un recul de la croissance de 8% en 2020".

Nous avons néanmoins créé 1,2 million d'emplois en 5 ans. Le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans.

"Encore plus porteur d'espoir, le taux de chômage des plus jeunes est au plus bas depuis 1981. Cette politique a fonctionné, on peut aller plus loin, on peut aller au plein emploi".

Agnès Pannier-Runacher met en avant la réforme du code du travail qui "a permis à beaucoup plus de gens d'accéder à un travail, à l'apprentissage : on a doublé le nombre d'apprentis pour passer de 350 000 apprentis à 700 000. Cela permet d'acquérir de l'expérience concrète et d'être beaucoup plus facilement recruté".

Créations nettes d'emplois industriels en 5 ans

Le bilan du côté de l'emploi industriel est également favorable au président sortant selon sa ministre en charge de ces questions : "Aujourd'hui, là où nous recherchions 40 000 candidats pour des emplois dans l'industrie avant la crise sanitaire, nous sommes aujourd'hui à 70 000, 80 000 emplois ouverts qui cherchent des candidats. Cela veut dire que nous avons des entreprises qui se redéveloppent : nous avons presque un problème de riches.

Avant lorsqu'on parlait industrie, on parlait suppression d'emplois. Pendant 20 ans, ce pays détruisait des emplois industriels.

"Sur les 5 dernières années, vous avez 4 années de créations (nets) d'emplois industriels. Entre 2000 et 2016, cela était arrivé une seule année, en 2007. Nous avons arrêté l'hémorragie".

Réforme du RSA

Emmanuel Macron a également annoncé ce jeudi une réforme du RSA (revenu de solidarité active) s'il était réélu en avril, ce qui concernerait environ 155 000 bénéficiaires dans le Nord-Pas-de-Calais. Il souhaite verser le RSA à la source : "30% des personnes qui auraient droit au RSA ne l'ont pas parce qu'elles sont dans des situations particulièrement précaires, explique Agnès Pannier-Runacher. Nous voulons que ces personnes n'aient pas à remplir des papiers compliqués, n'aient pas à se renseigner auprès de l'administration. Ces gens-là veulent trouver un emploi mais comme ils ont été éloignés de l'emploi longtemps, par exemple des femmes qui reprennent le travail après avoir élevé un enfant, on leur reproche de ne pas avoir d'expérience professionnelle. L'idée de la réforme c'est de les accompagner, d'avoir une expérience professionnelle". L'autre nouveauté de la réforme serait d'obliger les bénéficiaires à exercer une activité de 15 à 20 heures par semaine en échange du RSA. Des associations d'aides aux plus modestes estiment que c'est stigmatiser les bénéficiaires en les faisant passer pour des assistés.

Je suis consternée. C'est typiquement le genre de présentation qui culpabilise. Cette méthode vise à mettre le pied à l'étrier.

En intégralité, l'interview d'Agnès Pannier-Runacher, sur France Bleu Nord :