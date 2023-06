Agression à Bordeaux : la mairie "extrêmement déterminée et concernée" sur la sécurité, assure Pierre Hurmic

Pierre Hurmic n'a pas aimé les heures qui ont suivi l'agression d'une grand-mère et de sa petite-fille cours de la Martinique à Bordeaux, lundi, et le nombre de partages de la vidéo qui ont suivi. Sur France Bleu Gironde ce mercredi, le maire a dénoncé "des gens qui ont le chic pour transformer des évènements graves et douloureux en polémique" et qui "ont pour spécialité de rajouter du malheur au malheur". Récupérés par de très nombreux comptes Twitter d'extrême-droite, les images ont été très largement commentées sur les réseaux sociaux depuis lundi soir.

Particulièrement dans le viseur du maire de Bordeaux, "Nicolas Florian et l'extrême-droite". Son prédécesseur et opposant (LR) avait lui-même partagé la vidéo avant de l'effacer. Pierre Hurmic les accuse d'avoir "donné en pâture cet événement en diffusant très rapidement sur les réseaux sociaux ce film". "Ce que l'on est en droit d'attendre d'élus républicains c'est le sens des responsabilités, de la dignité, de la décence et non pas ces exactions imbéciles", ajoute le maire de Bordeaux.

L'augmentation de la délinquance "phénomène urbain", pas bordelais

Pierre Hurmic a également réagi aux critiques formulées par son principal opposant sur le manque de sécurité à Bordeaux par un autre tacle. "En 2019, quand Nicolas Florian était maire de Bordeaux, la délinquance avait augmenté comme jamais. À aucun moment, je n'avais cherché à exploiter ces événements", s'insurge-t-il. Alors que les atteintes aux personnes ont augmenté à Bordeaux de 15% en 2022, et 12% en 2023, Pierre Hurmic relativise en parlant d'un "phénomène urbain". "La délinquance de rue augmente dans la plupart des villes comparables à Bordeaux, qu'elles soient gérées par des majorités de droite ou de gauche" se défend le maire.

Élu en 2020 en disant pendant sa campagne qu'il fallait "mettre plus de bleu dans les rues", le maire de Bordeaux revendique d'avoir "augmenté considérablement" le nombre de policiers et d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP), "alors qu'il avait chuté sous la précédente mandature" et d'avoir "obtenu de l'État une augmentation des effectifs, 120 policiers supplémentaires". "Nous sommes extrêmement déterminés et concernés pour régler ce type de délinquance de rue qui empoisonne la vie de nos concitoyens", promet le maire de Bordeaux.