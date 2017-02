Agression d'un militaire à Paris : Bruno Le Roux écourte sa visite en Dordogne

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a fait demi-tour. Alors qu'il était en visite officielle ce vendredi en Dordogne, et notamment au commissariat de Bergerac, il a dû rentrer en urgence à Paris, suite à l'agression d'un militaire au Carrousel du Louvre.

Les policiers et gendarmes périgourdins se souviendront longtemps de la visite du ministre de l'Intérieur ce vendredi 3 février 2017 en Dordogne. Bruno Le Roux a en effet dû écourter sa visite ministérielle suite à l'agression d'un militaire de l'opération Sentinelle au Carrousel du Louvre à Paris.

Inauguration du commissariat de Bergerac

Le ministre devait initialement passer la journée entière en Dordogne. Sa visite a débuté par l'inauguration du nouveau commissariat de Bergerac, dans lequel les 83 fonctionnaires de police ont pris place en juillet dernier. Il a serré de nombreuses mains et a salué le travail des policiers sur le terrain, "les garants de la sécurité."

L'inauguration officielle du commissariat de #Bergerac #Dordogne par Bruno #Leroux il a écourté sa visite après agression d'1 militaire pic.twitter.com/laLWZmcvp9 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) February 3, 2017

Comme son programme marathon le prévoyait aujourd'hui, Bruno Le Roux s'est ensuite rendu à Saint-Astier, au centre de formation de la gendarmerie. Une visite en coup de vent, puisque le ministre de l'Intérieur s'est, dans la foulée, envolé pour Paris.

Le commissariat de Périgueux aux oubliettes

Le ministre ne visitera donc pas dans l'après-midi le commissariat de Périgueux, pourtant réputé comme le plus vétuste de la Nouvelle-Aquitaine. Trop petit pour les 180 fonctionnaires qui y travaillent, il ne répond pas non plus aux exigences de l'état d'urgence.

Lors de sa visite à Bergerac et avant de quitter le département, Bruno Le Roux a effleuré le sujet délicat du commissariat de Périgueux. "Il faut qu'il y ait une amélioration qui soit immédiate des conditions de travail à l'intérieur de ce commissariat", a-t-il martelé.

Il a rappelé que "des budgets sont consacrés" pour l'amélioration des salles et des lieux d'accueil, "mais ça ne fait pas un nouveau commissariat", insiste-t-il.

Je souhaite mettre en oeuvre dès maintenant les budgets d'études qui vont permettre de prendre la décision en concertation avec les élus locaux sur un futur programme

— Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur

"Est-ce que ce sera une rénovation, une construction sur site ou sur un autre site ?", la question demeure. Ce qui est sûr, c'est que les études vont démarrer rapidement, "dans les prochaines semaines", assure le ministre de l'Intérieur.

Les 180 fonctionnaires de Périgueux pourraient quand même avoir à patienter quelques temps. "On peut ne pas être sur des délais longs", précise Bruno Le Roux. Il évoque deux à quatre ans avant d'avoir, si les études le permettent, un nouveau commissariat comme à Bergerac.