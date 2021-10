Agressions d'élus locaux : "Nous ne sommes pas là pour subir des violences", clament des maires de l'Artois

"Ça a été la goutte de trop". Entouré de dix autres élus de l'Artois, le maire d'Auchy-les-Mines, Jean-Michel Legrand, a tenu à faire part de sa colère ce 14 octobre, après une agression subie quelques jours plus tôt. Alors qu'il tentait de dissuader des gens du voyage de s'installer sur un terrain de sa commune, Jean-Michel Legrand a reçu un coup de poing. Un de ses adjoints a également été fortement bousculé.

Et il n'est pas le seul à avoir subi de telles violences. Frédéric Wallet, le maire d'Haisnes-les-la-Bassée, a été agressé en juin dernier dans un contexte similaire : "Des gens du voyage voulaient s'installer sur un terrain de la commune. Je suis donc allé les voir pour leur dire que ce n'était pas bien, et la situation s'est tout de suite envenimée. Quand j'ai dit que j'étais maire, ils ont fini par me laisser tranquille, mais un de mes conseillers municipaux a reçu trois coups sur la tête", raconte-t-il. "Nous ne sommes pas là pour subir des violences", abonde un autre élu, le maire de Vermelles Alain De Carrion.

Les maires du Sivom de l'Artois sont unanimes : les agressions d'élus sont un phénomène en constante augmentation. "Quand je suis arrivé en 1999, gérer une commune n'était pas ''pénard'', mais c'était beaucoup plus facile qu'actuellement", se souvient Jean-Marie Douvry, le maire de Festubert. "Les gens ont été frustrés avec ce fameux Covid. Maintenant qu'ils ont un peu plus de liberté, certains se lâchent carrément", affirme-t-il. "Et d'ailleurs, pendant cette période, les réseaux sociaux ont très bien fonctionné. Avec tout ce que ça comporte comme méchanceté, comme haine", argumente encore Jean-Marie Douvry.

12 policiers pour 40 000 habitants

Pour faire face à cette situation, les maires du Sivom de l'Artois réclament donc "un vrai commissariat, avec des forces vives qui puissent intervenir rapidement", plaide Jean-Michel Legrand. Aujourd'hui, seuls 12 policiers couvrent un territoire de 40 000 habitants, "alors qu'on nous avait promis 28" membres des forces de l'ordre lorsque le poste de police d'Auchy-les-Mines a été créé, affirme le maire.

Les élus sont également soutenus dans leur démarche par la sénatrice communiste Cathy Apourceau-Poly, qui doit envoyer un courrier au Premier ministre Jean Castex et au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce vendredi, afin d'obtenir une rencontre sur la situation des maires du Sivom de l'Artois.